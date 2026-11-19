Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε από πυρά ένας άνδρας κουρδικής καταγωγής, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Ολα ξεκίνησαν λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν ένας πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και δήλωσε ότι ακούει πυροβολισμούς στη διασταύρωση της Μιχάηλ Βόδα με την Παιωνίου, στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πολύ γρήγορα εντόπισαν το θύμα με τραύμα στο πόδι να βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, ενώ μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Παιωνίου τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος.

Advertisement

Advertisement

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και μέσα από την κατάθεσή του οι αστυνομικοί θέλουν να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη και το κίνητρο του.