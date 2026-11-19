«Το ερώτημα είναι απλό και ταυτόχρονα αδύνατο: τι σημαίνει να «κατοικούμε» σήμερα; Πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε και να αγαπάμε μέσα σε μια πόλη που αλλάζει πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούμε να κατανοήσουμε;»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ντοκιμαντέρ «Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 στροφές για την Αθήνα» του Τάσου Λάγγη κάνει πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την 1η Δεκεμβρίου.

Η ταινία εξετάζει τη σύγχρονη Αθήνα και την πολυκατοικία ως αρχείο ζωών, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό αστικό δοκίμιο για τη συλλογική κατοίκηση.

Μέσα από την αφήγηση τεσσάρων γυναικών και τη χρήση της κάμερας ως πεδίο συμβίωσης, ο σκηνοθέτης αναζητά νέους τρόπους συνύπαρξης σε μια πόλη που αλλάζει ραγδαία.

Το έργο αποτελεί παραγωγή του Onassis Culture και αντλεί έμπνευση από σχετικές εκδόσεις για την αρχιτεκτονική και την κοινωνική διάσταση της αθηναϊκής πολυκατοικίας.

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Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2026, το ντοκιμαντέρ «Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 στροφές για την Αθήνα» έρχεται την 1η Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για την πρώτη του προβολή στην πόλη για την οποία δημιουργήθηκε.

Ο δημιουργός Τάσος Λάγγης, ο οποίος ήταν Onassis AiR Fellow τη σεζόν 2023/2024 και έχει λάβει το πρώτο βραβείο στο Cinema Urbana της Μπραζίλια για το ντοκιμαντέρ του «Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας», συνεχίζει να διερευνά τη σύγχρονη πόλη και τη σημασία της μέσα από τη νέα του ταινία.

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Σαν ένα μουσικό κομμάτι ή ένα ποίημα σε εννέα στροφές, το ντοκιμαντέρ συνθέτει ένα πολυφωνικό αστικό δοκίμιο για την Αθήνα, τη συλλογική κατοίκηση, ανθρώπινη και μη, και την ανάγκη να βρούμε μια νέα προοπτική, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται η πολυκατοικία ως αρχείο ζωών.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τέσσερις γυναίκες που συγκατοικούν σε μια γειτονιά με έντονη κοινωνική και εθνοτική διαστρωμάτωση, αλλά και όσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες, τα μπαλκόνια και τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Το ερώτημα είναι απλό και ταυτόχρονα αδύνατο: τι σημαίνει να «κατοικούμε» σήμερα; Πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε και να αγαπάμε μέσα σε μια πόλη που αλλάζει πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούμε να κατανοήσουμε;

Η Αθήνα βρίσκεται σε μια καμπή. Η οικονομική και η στεγαστική κρίση, η εκτίναξη των ενοικίων, η τουριστικοποίηση και ο εξευγενισμός των γειτονιών, η μετατροπή των σπιτιών σε επενδυτικά προϊόντα και η εμφάνιση γκέτο διαλύουν τις μικρές μορφές κοινωνικότητας που κάποτε χαρακτήριζαν την πόλη. Κι όμως, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό τοπίο η αθηναϊκή πολυκατοικία –αυτή η άναρχη αλλά βαθιά κοινωνική κατασκευή– εξακολουθεί να προτείνει έναν άλλο τρόπο συνύπαρξης.

Ο κάθετος κοινωνικός διαχωρισμός, η μείξη των χρήσεων, τα μπαλκόνια που συνορεύουν, όλα αυτά γεννούν μια μορφή καθημερινής δημοκρατίας. Δεν είναι το τέλειο κτίριο· είναι το πορώδες, το ωσμωτικό, αυτό που επιτρέπει απεριόριστη προσαρμοστικότητα.

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Δομικό στοιχείο της αφήγησης είναι η ιδέα ότι η ζωή είναι μια μεταφυσική της μείξης. Έτσι, η ταινία ξεδιπλώνεται σε εννέα «στροφές», όπως ένα μουσικό κομμάτι ή ένα ποίημα. Αυτή η δομή μού επιτρέπει να συνδέσω ανακαλύψεις από την αρχιτεκτονική, την ανθρωπολογία, την τέχνη, τη γεωγραφία, τη ζωολογία και την ηθολογία και να τις μεταφράσω σε καθημερινή γλώσσα, πέρα από κανονισμούς και αφηγηματικές πειθαρχίες.

Διασταυρώνω την Αθήνα με το Βερολίνο μέσα από πρόσωπα και ιστορίες που ενσαρκώνουν τη διαλεκτική εικόνα του Βάλτερ Μπένγιαμιν, αναζητώντας δύο αντίρροπες δυνάμεις: της ιστορίας –τις υλικές συνθήκες και τις κοινωνικές σχέσεις του μοντερνισμού– και της λύτρωσης, το δυναμικό της ευτυχίας που κρύβεται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα στη δομή της πολυκατοικίας.

Η κάμερα κινείται σαν προέκταση του σώματός μου, δείχνοντας όχι απλώς εικόνες αλλά σχέσεις. Στην παράδοση του εθνογραφικού και αποαποικιακού κινηματογράφου, αλλάζει χέρια: δίνεται σε τέσσερα νέα παιδιά που, σαν άλλοι «ιθαγενείς», ζουν μαζί σε ένα ρετιρέ της οδού Αχαρνών και καταγράφουν την καθημερινότητά τους με κατοικίδια, φίλους και αντικείμενα.

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Η κάμερα παύει να είναι εργαλείο παρατήρησης και γίνεται πεδίο συμβίωσης. Με ενδιαφέρει το σπίτι όχι ως κτίριο, αλλά ως ηθική πραγματικότητα. Οι «μετανάστες» παπαγάλοι επαναφέρουν αυτή την έννοια στην αληθινή της διάσταση – το σπίτι είναι εκεί όπου φροντίζεις κάποιον.

Η Αθήνα, με τον δικό της παράξενο τρόπο, είναι μια πόλη χτισμένη πάνω σε αυτή την ηθική της φροντίδας. Το εσωτερικό των σπιτιών –το τοπίο των πραγμάτων που κατοικούμε– μαζί με τα μαγαζιά και τις υπηρεσίες στο ίδιο κέλυφος διαμόρφωσαν τελικά την πόλη. Τα εμπορεύματα δεν είναι απλώς αντικείμενα χρήσης· είναι αγαθά επειδή φέρουν νοήματα, σημάδια ενός υπέρτατου Αγαθού – μιας συγκεκριμένης εκδοχής της ευτυχίας μας.

Η Αθήνα διαμορφώθηκε όχι μέσα από πολεοδομικά οράματα, αλλά μέσα από το «παζάρι των Αγαθών» – ένα δίκτυο πρόσβασης σε ό,τι εξασφαλίζει φροντίδα, συνύπαρξη και μικρή ευτυχία. Η αγορά υπήρξε πάντα χώρος συλλογικής αξιολόγησης, όπου οι αξίες προκύπτουν από τη συνάντηση και τη διαπραγμάτευση. Όταν τα αγαθά άρχισαν να κυκλοφορούν μέσα από τα διαμερίσματα, τα μικρομάγαζα και τις πολυκατοικίες, γεννήθηκε μια νέα δημοκρατία – μικροαστική, οικιακή, αλλά βαθιά ανθρώπινη.

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Γι’ αυτό η πόλη δεν έχει κέντρο· έχει ιστούς. Η επιθυμία να φροντίσουμε και να φροντιστούμε μεταφράστηκε σε αρχιτεκτονική. Αυτή είναι, νομίζω, η ιδιαιτερότητα της Αθήνας: μια πόλη χτισμένη όχι πάνω στη λογική του σχεδίου, αλλά στη λογική της φροντίδας, μέσα στα νομικά πλαίσια που το επέτρεψαν.

Αυτή είναι και η πραγματική δύναμη της αθηναϊκής πολυκατοικίας: ένας απλός τόπος και τρόπος να γίνει ο κόσμος κατοικήσιμος. Κι αν αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα σήμερα –η δυνατότητα να κατοικήσουμε ξανά τις πόλεις και τον κόσμο, να τα κάνουμε οικεία– η Αθήνα έχει ακόμη πράγματα να προτείνει, όσο κι αν την καταστρέφουμε, όσο κι αν δεν την καταλαβαίνουμε. – Τάσος Λάγγης

«Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 στροφές για την Αθήνα» είναι μια παραγωγή του Onassis Culture, σε συνεργασία με την Eye Film και αντλεί έμπνευση από δύο εκδόσεις αφιερωμένες στην αθηναϊκή πολυκατοικία: τις «37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών», σε έκδοση του Ιδρύματος Ωνάση και το “The Public Private House”, από το οποίο δανείζεται τον τίτλο της.

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Συντελεστές

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Μια ταινία του Τάσου Λάγγη

Σενάριο, Σκηνοθεσία, Φωτογραφία, Μοντάζ: Τάσος Λάγγης

Παραγωγή: Onassis Culture

Executive Producers: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Πάσκουα Βοργιά

Εκτέλεση Παραγωγής: Γιάννη Καραχάλιος

Επιστημονικός Σύμβουλος: Πάνος Δραγώνας

Γραφικά μεικτών μέσων: Podenco

Σκίτσα: Nicolas Hubesch

Εναέριες λήψεις: Τάσος Φύτρος

Ηχοληψία: Στέφανος Ευθυμίου, Βασίλης Γεροδήμος, Γιάννης Ζερβάκος

Σχεδιασμός Ήχου και τελική μείξη: Περσεφόνη Μήλιου

Υποστήριξη στο Βερολίνο: Αλέξης Οικονομίδης

Επεξεργασία εικόνας: asterisk* post

Colorist: Γρηγόρης Αρβανίτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαρία Ψιλάκη, Γιάννης Γαϊτανίδης

Συμμετέχουν με τη σειρά που εμφανίζονται: Λευτέρης Σταύρακας, Άννα Λιβιεράτου, Πήτερ, Λένα Αχτζαλωτίδου, Ξε, Μεστίσα, Μιχάλης Λάνγκενφας, Richard Woditsch, Θωμάς Μαλούτας, Myiopsitta monachus, Μάικλ Χέρτσφελντ, Old World Sparrow, Nicolas Hubesch, Columbidae, Elvira Münster, Μπούμπης, Σούνα, Psittacula krameri, Χριστίνα Θωμαΐδου, Hirundo rustica

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Info

Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 στροφές για την Αθήνα

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, 20:00

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια ταινίας: 115′

Διάρκεια Συζήτησης: 30΄

Γλώσσα: Ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά. Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Τάσο Λάγγη, την οποία θα συντονίσει ο Σταύρος Σπυρέλλης, κύριος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με ειδίκευση στην αστική κοινωνική γεωγραφία.