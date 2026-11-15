Το νέφος πάνω από την Αθήνα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τα πρώτα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 1976, απαγορεύοντας τη χρήση μαζούτ σε κατοικίες και επιχειρήσεις γύρω από την Ακρόπολη.

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες, η ποιότητα του αέρα παραμένει ένα σύνθετο πρόβλημα για την πρωτεύουσα.

Οι πηγές της ρύπανσης έχουν μεταβληθεί, με την οικιακή θέρμανση, την κυκλοφορία οχημάτων και το φωτοχημικό νέφος να επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πλέον αυστηρότερα όρια εκπομπών για το 2030, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη συνδυασμού περιβαλλοντικών πολιτικών με την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

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Στις 15 Νοεμβρίου 1976, η Αθήνα έκανε ένα από τα πρώτα οργανωμένα βήματα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επρόκειτο να σημαδέψει την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων της: του νέφους.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση της χρήσης μαζούτ ως καυσίμου ή θερμαντικής ύλης σε κατοικίες και επιχειρήσεις γύρω από την Ακρόπολη.

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Ήταν μια παρέμβαση περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης, αλλά μεγάλης συμβολικής σημασίας.

Η πρωτεύουσα είχε ήδη αρχίσει να ασφυκτιά από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι καμινάδες, οι κεντρικές θερμάνσεις, οι βιομηχανίες και τα αυτοκίνητα δημιουργούσαν ένα μείγμα καπνού και ρύπων που συχνά παρέμενε παγιδευμένο πάνω από το λεκανοπέδιο.

Πενήντα χρόνια αργότερα, η Αθήνα δεν είναι η ίδια πόλη.

Οι εκπομπές αρκετών παραδοσιακών ρύπων έχουν περιοριστεί σημαντικά. Τα καύσιμα είναι καθαρότερα, τα αυτοκίνητα διαθέτουν αντιρρυπαντική τεχνολογία και οι βιομηχανίες λειτουργούν με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Ωστόσο, το νέφος δεν εξαφανίστηκε.

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Άλλαξε η σύνθεσή του, άλλαξαν οι πηγές του και μεταβλήθηκαν οι κίνδυνοι.

Η Αθήνα της δεκαετίας του 1970

Η μεταπολεμική ανάπτυξη είχε μεταμορφώσει την ελληνική πρωτεύουσα.

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Η αντιπαροχή, η ταχεία οικοδόμηση πολυκατοικιών, η συγκέντρωση πληθυσμού και η αύξηση των αυτοκινήτων είχαν δημιουργήσει μια πόλη με ελάχιστους ελεύθερους χώρους και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Το μαζούτ χρησιμοποιούνταν ευρέως για θέρμανση και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Η καύση του, ιδιαίτερα όταν περιείχε υψηλές ποσότητες θείου, απελευθέρωνε διοξείδιο του θείου, αιθάλη και άλλα προϊόντα καύσης.

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Οι ρύποι αυτοί επιβάρυναν την ατμόσφαιρα και συνέβαλλαν στη φθορά των κτιρίων και των μνημείων.

Η Ακρόπολη, με τα μαρμάρινα μνημεία της, αποτελούσε ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επιτάχυνε τη χημική αλλοίωση των μαρμάρινων επιφανειών, καθιστώντας αναγκαία την προστασία τους.

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Γιατί το νέφος εγκλωβίζεται στην Αθήνα

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Η γεωγραφία του λεκανοπεδίου παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η Αθήνα περιβάλλεται από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Υμηττό και το Αιγάλεω, ενώ προς τα νότια ανοίγεται στον Σαρωνικό.

Όταν επικρατούν ασθενείς άνεμοι και ατμοσφαιρική ευστάθεια, οι ρύποι δεν διασκορπίζονται εύκολα.

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Σε περιπτώσεις θερμοκρασιακής αναστροφής, ο ψυχρότερος αέρας κοντά στο έδαφος παγιδεύεται κάτω από θερμότερα στρώματα, περιορίζοντας την κατακόρυφη ανάμειξη.

Έτσι, οι εκπομπές από οχήματα, θέρμανση και άλλες δραστηριότητες μπορούν να συσσωρευτούν.

Το καλοκαίρι, η έντονη ηλιοφάνεια ευνοεί επιπλέον τη δημιουργία φωτοχημικού νέφους.

Από το μαζούτ στο φωτοχημικό νέφος

Το νέφος της δεκαετίας του 1970 συνδεόταν σε σημαντικό βαθμό με την καύση πετρελαϊκών προϊόντων και τις εκπομπές καπνού.

Στις επόμενες δεκαετίες αναδείχθηκε ιδιαίτερα το φωτοχημικό νέφος.

Το διοξείδιο του αζώτου και οι πτητικές οργανικές ενώσεις, κυρίως από την κυκλοφορία και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αντιδρούν υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία όζοντος κοντά στο έδαφος και άλλων φωτοχημικών ρύπων.

Το όζον της στρατόσφαιρας προστατεύει τη ζωή από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Το όζον, όμως, που σχηματίζεται κοντά στο έδαφος αποτελεί επιβλαβή ατμοσφαιρικό ρύπο.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αεραγωγών, να επιδεινώσει το άσθμα και να επηρεάσει τη λειτουργία των πνευμόνων.

Τα μέτρα που άλλαξαν την πρωτεύουσα

Μετά τις πρώτες παρεμβάσεις του 1976 ακολούθησαν σημαντικότερα μέτρα.

Το 1982 καθιερώθηκε ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας τους.

Σταδιακά εφαρμόστηκαν αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών, έλεγχοι καυσαερίων και περιορισμοί στα ρυπογόνα καύσιμα.

Η εισαγωγή της αμόλυβδης βενζίνης και των καταλυτικών αυτοκινήτων αποτέλεσε σημαντική αλλαγή.

Αργότερα, η επέκταση του Μετρό, η ανανέωση των λεωφορείων και η χρήση φυσικού αερίου στη θέρμανση συνέβαλαν στον περιορισμό ορισμένων εκπομπών.

Οι αλλαγές αυτές δεν εξαφάνισαν τη ρύπανση, αλλά μετέβαλαν ουσιαστικά την ποιότητα του αέρα.

Τι αναπνέουμε σήμερα στην Αθήνα

Σήμερα, οι σημαντικότεροι ρύποι που παρακολουθούνται είναι το διοξείδιο του αζώτου, το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια και άλλες χημικές ενώσεις.

Τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται, μεταξύ άλλων, σε PM10 και PM2,5.

Τα PM10 έχουν διάμετρο έως 10 μικρόμετρα.

Τα PM2,5 είναι ακόμη μικρότερα, με διάμετρο έως 2,5 μικρόμετρα, και μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά συνδέεται με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρη θνησιμότητα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λειτουργεί δίκτυο παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με 15 σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου σταθμού υποβάθρου.

Οι μετρήσεις αποτυπώνουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της πρωτεύουσας και στις εποχές του χρόνου.

Η θέρμανση παραμένει σημαντική πηγή ρύπανσης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, η οικιακή θέρμανση ευθύνεται για το 46,6% των εκπομπών PM2,5, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο οργανισμός.

Πρόκειται για ποσοστό εκπομπών και όχι για το ποσοστό της συνολικής έκθεσης των πολιτών ή των θανάτων.

Η καύση ξύλου, ιδιαίτερα σε παλαιές και μη αποδοτικές εγκαταστάσεις, μπορεί να προκαλέσει υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όταν πολλά νοικοκυριά στράφηκαν σε τζάκια και ξυλόσομπες για να μειώσουν τις δαπάνες θέρμανσης.

Έτσι εμφανίστηκαν ξανά χειμερινά επεισόδια αιθαλομίχλης.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αέρα.

Πόσους θανάτους προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι το 2023 περίπου 182.000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονταν με μακροχρόνια έκθεση σε PM2,5 πάνω από το επίπεδο που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Για το όζον η αντίστοιχη εκτίμηση ήταν 63.000 θάνατοι και για το διοξείδιο του αζώτου 34.000.

Οι αριθμοί αυτοί δεν πρέπει να αθροίζονται, επειδή υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των επιπτώσεων διαφορετικών ρύπων.

Πρόκειται επίσης για στατιστικές εκτιμήσεις της επιβάρυνσης της υγείας και όχι για καταγεγραμμένους θανάτους στους οποίους αναγράφεται ως μοναδική αιτία η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η πρόοδος είναι σημαντική.

Από το 2005 έως το 2023, οι εκτιμώμενοι πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται στα PM2,5 μειώθηκαν κατά 57% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το 95% των κατοίκων αστικών περιοχών της Ευρώπης εξακολουθεί να εκτίθεται σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον ενός ατμοσφαιρικού ρύπου υψηλότερες από τις συστάσεις του ΠΟΥ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η κατά κεφαλήν εκτιμώμενη θνησιμότητα που αποδίδεται στην έκθεση σε PM2,5 μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 35,1% μεταξύ 2005 και 2023.

Η μείωση είναι σημαντική, αλλά μικρότερη από εκείνη που πέτυχαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικά, στη Φινλανδία η αντίστοιχη μείωση έφτασε το 97,5%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει πρόοδο.

Σημαίνει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η προστασία της δημόσιας υγείας παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Αθήνα.

Η Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις και περιοχές με βιομηχανικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν επίσης επιβαρύνσεις από διαφορετικές πηγές ρύπανσης.

Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη για την Ελλάδα

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης για τη μελλοντική επιβάρυνση της υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science of the Total Environment, εξέτασε την επίδραση της δημογραφικής γήρανσης και διαφορετικών σεναρίων για το κλίμα και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ένα από τα συμπεράσματά της είναι ότι η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να αυξήσει τη θνησιμότητα που συνδέεται με τη ρύπανση, ακόμη και όταν οι συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων μειώνονται.

Σε συγκεκριμένο μελλοντικό σενάριο, η Αττική θα μπορούσε να φτάσει τους 6.000 ετήσιους θανάτους που αποδίδονται στην έκθεση σε PM2,5 έως το 2090.

Πρόκειται για μοντελοποιημένη προβολή και όχι για σημερινή καταγραφή ή βέβαιη πρόβλεψη.

Η επιστημονική σημασία της είναι ότι αναδεικνύει την ανάγκη συνδυασμού περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας των ηλικιωμένων.

Τα νέα ευρωπαϊκά όρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα οποία πρέπει να επιτευχθούν από το 2030.

Για τα PM2,5, το ετήσιο όριο μειώνεται από 25 σε 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Για τα PM10, το ετήσιο όριο μειώνεται από 40 σε 20 μικρογραμμάρια.

Για το διοξείδιο του αζώτου, το ετήσιο όριο μειώνεται επίσης από 40 σε 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Τα νέα όρια είναι αυστηρότερα από τα προηγούμενα, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τις κατευθυντήριες τιμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για ορισμένους ρύπους.

Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τη μείωση των εκπομπών για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Μπορεί να εξαφανιστεί το νέφος;

Η πλήρης εξάλειψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μια μεγάλη πόλη δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Μπορεί όμως να μειωθεί σημαντικά η έκθεση των κατοίκων.

Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, οι καθαρότερες δημόσιες συγκοινωνίες, η ηλεκτροκίνηση και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελούν βασικές παρεμβάσεις.

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή καρδιαγγειακά νοσήματα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο όταν οι συγκεντρώσεις ρύπων είναι υψηλές.

Η έγκαιρη ενημέρωση για τα επεισόδια ρύπανσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έκθεσής τους.

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο μέτρο

Η απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 1976 για τον περιορισμό του μαζούτ γύρω από την Ακρόπολη μπορεί σήμερα να φαίνεται μικρή μπροστά στα σύνθετα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ήταν όμως ένα από τα πρώτα βήματα για να αναγνωριστεί ότι ο αέρας της πρωτεύουσας δεν μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως ανεξάντλητος αποδέκτης καυσαερίων.

Η Αθήνα του 2026 έχει περισσότερα εργαλεία, καλύτερες μετρήσεις και σημαντικά καθαρότερες τεχνολογίες.

Παραμένει, όμως, μια μεγάλη μητροπολιτική περιοχή με έντονη κυκλοφορία, πυκνή δόμηση και περιβαλλοντικές πιέσεις.

Πενήντα χρόνια μετά, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μειώθηκε το νέφος.

Είναι πόσο ακόμη μπορεί να βελτιωθεί ο αέρας που αναπνέουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι.

Γιατί η ποιότητα της ατμόσφαιρας δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι βασική προϋπόθεση δημόσιας υγείας.