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Ένας υπήκοος Βουλγαρίας, καταδικασμένος σε ισόβια για δολοφονίες, ήταν ο παραλήπτης ενός πιστολιού, το οποίο «πέταξαν» με drone σε κοινόχρηστο χώρο των Φυλακών Αγυιάς, στα Χανιά.Το περιστατικό έγινε το απόγευμα τής Τρίτης 17 Νοεμβρίου.

Εξωτερικός φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του Καταστήματος και να προβαίνει στη ρίψη αντικειμένου εντός του προαυλίου χώρου. Άμεσα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων (anti-drone), από το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone και την πτώση του στο διπλανό οικόπεδο.

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Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο εσωτερικό της Φυλακής. Από την εξέταση του συστήματος επιτήρησης μέσω καμερών διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο. Πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου και σε κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος.

Κατά την έρευνα σε κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.Ο κρατούμενος είναι υπήκοος Βουλγαρίας. Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για την εκτέλεση τού Ελληνοαυστραλού, Γιάννη Μακρή, στο Πανόραμα της Βούλας, ενώ φέρεται να δολοφόνησε και έναν βαρυποινίτη μέσα στις Φυλακές Δομοκού, πριν από λίγους μήνες.