Αγιος Δημήτριος: Τρεις επιθέσεις σε ανήλικες μέσα σε 15 μέρες – Βίντεο με άνδρα να τις ακολουθεί, τον αναζητά η Αστυνομία - Πηγή: STAR channel

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Ανησυχία έχει προκαλέσει στον Άγιο Δημήτριο η δράση άνδρα που φέρεται να προσεγγίζει και να καταδιώκει ανήλικες, μετρώντας τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα περίπου 15 ημερών.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου, όταν ένας νεαρός αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά σε 17χρονη που περπατούσε στο κέντρο της περιοχής. Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια κατοίκων που άκουσαν τις φωνές της.

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Αγιος Δημήτριος: Τρεις επιθέσεις σε ανήλικες μέσα σε 15 μέρες – Βίντεο με άνδρα να τις ακολουθεί, τον αναζητά η Αστυνομία – Πηγή: STAR channel

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να καταδίωξε ακόμη μία 17χρονη, ενώ το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο, όπου πλησίασε παρέα κοριτσιών και ακολούθησε μία από αυτές όταν απομακρύνθηκε από τις φίλες της.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές των θυμάτων πρόκειται για άνδρα περίπου 30 ετών, ύψους 1,65-1,70 μ., με αραιά μαλλιά. Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς της περιοχής.