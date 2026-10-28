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Αντιδράσεις προκάλεσε στον Άγιο Δημήτριο η απόφαση να ακυρωθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, με πολίτες να εκφράζουν σήμερα, ανήμερα της εθνικής επετείου, τη δυσαρέσκειά τους προς τον δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις αντιδράσεις πολιτών, κατά του δημάρχου Αγίου Δημητρίου την ώρα της δοξολογίας για την ακύρωση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

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Ενώ σε πλάνα που δημοσίευσε το DEBATER ακούγονται αποδοκιμασίες την ώρα που ο δήμαρχος καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Κολοκοτρώνη. «Ντροπή! Μπορείτε και χειρότερα! Μπράβο, ακυρώνετε τα παιδάκια έτσι», φωνάζει ένας πολίτης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη ημέρα, με τη δημοτική αρχή να επικαλείται τις δυσμενείς καιρικές προβλέψεις και την ανάγκη προστασίας μαθητών και πολιτών. Ωστόσο, η ηλιοφάνεια που επικράτησε το πρωί της Τετάρτης ενίσχυσε τις αντιδράσεις, με γονείς και κατοίκους να υποστηρίζουν ότι η παρέλαση θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί.