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Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο ίδιος μαρτύρησε κατά τη διάρκεια των χριστιανικών διωγμών και η λατρεία του συνδέθηκε διαχρονικά με την προστασία της πόλης από ποικίλους κινδύνους.

Ο ιστορικός ναός του Αγίου χτίστηκε πάνω στα ρωμαϊκά λουτρά όπου φέρεται να μαρτύρησε και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η ημερομηνία της γιορτής του συμπίπτει συμβολικά με την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό το 1912, ενισχύοντας τη σημασία της για την τοπική ταυτότητα.

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Κάθε χρόνο, στις 26 Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον πολιούχο και προστάτη της, τον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για μια γιορτή που ξεπερνά τα στενά όρια της θρησκευτικής παράδοσης. Είναι συνδεδεμένη με την ιστορία, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη μιας πόλης που επί περίπου δεκαεπτά αιώνες θεωρεί τον Άγιο Δημήτριο δικό της άνθρωπο.

Ο Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος, γνωστός και ως Μυροβλύτης, έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., σε μια εποχή κατά την οποία η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξαπέλυε διωγμούς εναντίον των χριστιανών.

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Η καταγωγή και η στρατιωτική του σταδιοδρομία

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Δημήτριος γεννήθηκε περίπου το 280 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, σε εύπορη και επιφανή οικογένεια. Η πόλη αποτελούσε σημαντικό διοικητικό, εμπορικό και στρατιωτικό κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πάνω στην Εγνατία Οδό.

Ο νεαρός Δημήτριος έλαβε αξιόλογη μόρφωση και ακολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία. Οι αγιολογικές πηγές αναφέρουν ότι αναδείχθηκε σε υψηλά αξιώματα, ενώ ορισμένες του αποδίδουν τον βαθμό του χιλιάρχου. Οι λεπτομέρειες αυτές προέρχονται κυρίως από μεταγενέστερους βίους και δεν επιβεβαιώνονται όλες ανεξάρτητα. Παρά τη θέση του στον ρωμαϊκό μηχανισμό εξουσίας, ο Δημήτριος είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και, σύμφωνα με την παράδοση, δίδασκε δημόσια τη νέα πίστη.

Η σύγκρουση με τον αυτοκράτορα

Η εποχή του συνέπεσε με τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανών, ιδιαίτερα από το 303 μ.Χ., επί Διοκλητιανού και Γαλερίου. Ο Γαλέριος είχε ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρούσε σημαντικό αυτοκρατορικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Δημήτριος δίδασκε τον χριστιανισμό, διέταξε τη σύλληψή του. Ο νεαρός αξιωματικός φυλακίστηκε σε χώρο των ρωμαϊκών λουτρών της πόλης και αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πίστη του.

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Ο Νέστορας, ο Λυαίος και η μονομαχία

Η εκκλησιαστική διήγηση αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη διεξάγονταν αγώνες στους οποίους πρωταγωνιστούσε ο Λυαίος, ένας πανίσχυρος μονομάχος που απολάμβανε την εύνοια του αυτοκράτορα. Ο νεαρός χριστιανός Νέστορας αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει.

Πριν από τη μονομαχία επισκέφθηκε τον φυλακισμένο Δημήτριο και ζήτησε την ευλογία του. Κατά την παράδοση, ο Δημήτριος τού προανήγγειλε ότι θα νικούσε τον Λυαίο, αλλά στη συνέχεια θα μαρτυρούσε. Ο Νέστορας νίκησε τον αντίπαλό του, προκαλώντας την οργή του Γαλερίου, ο οποίος διέταξε τη θανάτωσή του.

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Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου

Ο Δημήτριος θανατώθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, με λογχισμό από Ρωμαίους στρατιώτες μέσα στον χώρο όπου κρατούνταν. Το μαρτύριό του τοποθετείται συνήθως στο 306 μ.Χ., αν και άλλες εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν το 303 ή το 305.

Η παράδοση αναφέρει ότι το σώμα του ενταφιάστηκε στον ίδιο χώρο και ότι οι πρώτοι χριστιανοί άρχισαν να τιμούν τη μνήμη του. Με το πέρασμα των αιώνων ο τόπος αυτός εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας.

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Γιατί ονομάστηκε Μυροβλύτης

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, από τον τάφο και τα λείψανά του ανέβλυζε ευωδιαστό μύρο, το οποίο οι πιστοί συνέδεαν με θαυματουργικές θεραπείες. Η μυροβλυσία αποτέλεσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λατρείας του Αγίου κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Πώς έγινε πολιούχος της Θεσσαλονίκης

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Κατά τη βυζαντινή περίοδο, οι κάτοικοι πίστευαν ότι ο Άγιος παρενέβαινε για να προστατεύει την πόλη από πολιορκίες, επιδρομές, ασθένειες και άλλους κινδύνους. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η συλλογή «Θαύματα του Αγίου Δημητρίου», σημαντική πηγή τόσο για τη θρησκευτική ιστορία όσο και για την καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης στους πρώτους βυζαντινούς αιώνες.

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Σε αυτές τις διηγήσεις ο Άγιος παρουσιάζεται να ενισχύει τους υπερασπιστές της πόλης και να αποτρέπει καταστροφές. Έτσι καθιερώθηκε ως ο κατεξοχήν προστάτης της Θεσσαλονίκης.

Ο ιστορικός ναός και η πυρκαγιά του 1917

Ο σημερινός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου είναι ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδας. Η πρώτη μεγάλη βασιλική συνδέεται με τον έπαρχο Λεόντιο και χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Ο ναός χτίστηκε πάνω από συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών, όπου κατά την παράδοση είχε μαρτυρήσει ο Άγιος.

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Η εκκλησία είναι πεντάκλιτη βασιλική με σημαντικά ψηφιδωτά και μαρμάρινο διάκοσμο. Κατά την οθωμανική κυριαρχία μετατράπηκε σε τζαμί, περίπου από το 1493 έως το 1912. Η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917 κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού ναού. Η αναστήλωσή του ολοκληρώθηκε το 1948.

Κάτω από τον ναό βρίσκεται η περίφημη Κρύπτη, σήμερα επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Ο ναός περιλαμβάνεται στα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η 26η Οκτωβρίου και η απελευθέρωση

Στις 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου, υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Η σύμπτωση προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη συμβολική βαρύτητα στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έκτοτε η Θεσσαλονίκη συνδέει τον εορτασμό του πολιούχου της με την επέτειο της απελευθέρωσής της, ενώ στις 28 Οκτωβρίου ακολουθεί η εθνική επέτειος του «Όχι».

Ο Άγιος Δημήτριος στην τέχνη και στην Ορθοδοξία

Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία ο Άγιος Δημήτριος εμφανίζεται άλλοτε ως νεαρός μάρτυρας και άλλοτε ως έφιππος στρατιωτικός Άγιος. Συχνά απεικονίζεται με στρατιωτική στολή, δόρυ ή ξίφος, συμβολίζοντας την πνευματική νίκη και την προστασία των πιστών.

Η τιμή του εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στον ορθόδοξο κόσμο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Ένας Άγιος ταυτισμένος με την ιστορία της πόλης

Για τη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος δεν αποτελεί απλώς μια μορφή της χριστιανικής ιστορίας. Η παρουσία του αποτυπώνεται στη μεγάλη θρησκευτική γιορτή της πόλης, στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, στις βυζαντινές παραδόσεις και στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της.

Από τα ρωμαϊκά λουτρά του 4ου αιώνα μέχρι τον επιβλητικό ναό στο ιστορικό κέντρο, η ιστορία του Αγίου Δημητρίου ακολουθεί την ίδια την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Κάθε 26η Οκτωβρίου η πόλη τιμά τον Άγιο που αναγνωρίζει εδώ και αιώνες ως προστάτη και πολιούχο της.