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Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σφράγιση δύο παιδικών χαρών, έπειτα από έκθεση της Πολεοδομίας, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Οι παιδικές χαρές που σφραγίστηκαν βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ξάνθης και Ρίμινι, καθώς και στη διασταύρωση των οδών Ήρας και Λιδωρικίου, κοντά στην περιοχή της Πικροδάφνης.

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Σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή αναφέρει: «Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε. Η απόφαση για την άμεση σφράγιση των συγκεκριμένων χώρων και την καθολική απαγόρευση εισόδου δεν αποτελεί γραφειοκρατική επιλογή, αλλά επιτακτικό καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση του Δήμου προέβη στην απόφαση αυτή, με υπευθυνότητα και αφού έλαβε υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και το περιεχόμενο της κατεπείγουσας έκθεσης κινδύνου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΥΔΟΜ, ΑΠ: 2930 και έγγραφο 2574/26-01-2026). Η επίσημη αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών αποκάλυψε εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις πρανών στο ρέμα της Πικροδάφνης, με το οποίο γειτνιάζουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές. Με δεδομένο τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης των πρανών και τη μειωμένη στατική επάρκεια του εδάφους, η ΥΔΟΜ διέταξε τον άμεσο και αυστηρό αποκλεισμό του όμορου υπαίθριου δημοτικού παιδικού χώρου».

Σχετική δήλωση έκανε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος ανέφερε: «Απέναντι σε όσους επιλέγουν να υποβαθμίζουν την επικινδυνότητα για μικροπολιτικούς λόγους, απαντάμε αιχμηρά. Καμία καθυστέρηση και κανένας συμβιβασμός δεν χωρά όταν απειλούνται ζωές νηπίων και παιδιών. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών έργων αντιστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής και την οριστική άρση του κινδύνου. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι και θα παραμείνει η προστασία των πολιτών μας».