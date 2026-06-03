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Σε αρκετά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη των δύο κοριτσιών και του νεαρού που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του Θεόφιλου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου.

Ο πατέρας του 27χρονου θύματος, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. περιέγραψε τις στιγμές που αντίκρισε, φτάνοντας πρώτος στον τόπο της δολοφονίας.

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«Ενημερώθηκα υπηρεσιακά ότι υπάρχει συμβάν στην πλατεία Ασυρμάτου και έσπευσα στο σημείο. Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα», ανέφερε.

Ακολούθως, στάθηκε στην σχέση του γιου του με την μία εκ των κατηγορουμένων, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία συνδέεται με τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα.

Η αναφορά στην πρώην σύντροφο του γιο του προκάλεσε συναισθηματική αντίδραση, με την κατηγορούμενη να ξεσπά σε λυγμούς και να αποχωρεί από την αίθουσα φωνάζοντας «δεν αντέχω άλλο», ενώ συντετριμμένη εμφανίστηκε και η μητέρα του 27χρονου.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο ταξίαρχος υποστήριξε ότι ένας από τους κατηγορούμενους που βρισκόταν στο σημείο την στιγμή της δολοφονίας γνώριζε ακριβώς τί θα συνέβαινε.