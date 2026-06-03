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Με την εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων από το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία συνεχίστηκε στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο. Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε παράλληλα τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης προκειμένου να διερευνηθεί αν ο 20χρονος φίλος του δράστη έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία.



Η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου, γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά από 20χρονο, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και έχει προφυλακιστεί.

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Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε τον πρώτο κατηγορούμενο ως πρόσωπο που βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του δράστη, πριν και μετά την επίθεση.

«Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στον δράστη, παρέχοντας συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι».

Ωστόσο, ως προς το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ούτε για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο ούτε για τις δύο νεαρές συγκατηγορούμενές του. «Το αδίκημα της υπόθαλψης πρέπει να συνδέεται με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εδώ δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση όσο και να ψάξουμε», τόνισε.

Για τις δύο κατηγορούμενες σημείωσε ότι η στάση τους μπορεί να γεννά ηθικά ερωτήματα, όχι όμως ποινική ευθύνη για το συγκεκριμένο αδίκημα. «Θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό τόσο νέα παιδιά να αφήσουν ένα νέο παιδί και να μην ενημερώσουν τις αρχές και τους γονείς. Παρόλα αυτά θεώρησαν σωστό να καθίσουν μαζί με τον δράστη. Δεν θα έπρεπε να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή υπέρ του δράστη και όχι υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό δεν αφορά τον νόμο», ανέφερε.

Πηγή: dikastiko.gr