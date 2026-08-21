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Το θύμα δέχθηκε πλήγματα στο κεφάλι και την πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε την απόπειρα ληστείας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για νοσηλεία.

Αυτόπτες μάρτυρες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο νεαρό, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον δράστη της επίθεσης που δέχθηκε.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει από την περιοχή αμέσως μετά το βίαιο περιστατικό.

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Την εφιαλτική εμπειρία που έζησε ο 18χρονος γιος του στον Άγιο Δημήτριο, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 23χρονο που φέρεται να επιχείρησε να τον ληστέψει, περιέγραψε ο πατέρας του νεαρού.

Ο πατέρας αναφέρθηκε στις στιγμές τρόμου που βίωσε ο γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: “Δώσε μου ό,τι έχεις”. Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό, παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης, που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη».

Ο 18χρονος, ο οποίος αγωνίζεται σε ποδοσφαιρική ομάδα του Αγίου Δημητρίου, είχε βγει από το σπίτι του και κατευθυνόταν προς την προπόνησή του όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον 23χρονο.

Την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο νεαρός αμέσως μετά την επίθεση περιέγραψε και ένας αυτόπτης μάρτυρας, γιατρός στο επάγγελμα. Ο 18χρονος, τραυματισμένος, αναζήτησε βοήθεια σε κοντινό σημείο.

«Ακούσαμε “Βοήθεια, βοήθεια!”. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δε γνώριζε το άτομο αυτό».

Από τις μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί προκύπτει ότι ο 23χρονος φέρεται αρχικά να απείλησε τον 18χρονο, ζητώντας του να του παραδώσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Η λογομαχία φέρεται στη συνέχεια να εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός δέχθηκε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.

Ο 18χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι και την πλάτη.

Μετά το περιστατικό, ο 23χρονος φέρεται να επιχείρησε να φύγει από την περιοχή. Ωστόσο, οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Για την οικογένεια του 18χρονου, το ζητούμενο πλέον είναι να αποδοθούν ευθύνες για την επίθεση σε βάρος του νεαρού. «Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης».