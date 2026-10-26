Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τρία νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2026.

Τα προγράμματα αφορούν την εξωστρέφεια, τις νέες τεχνολογίες με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Κάθε δράση διαθέτει προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ και θα ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε ξεχωριστή δράση 17 εκατομμυρίων ευρώ για τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς προς ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και τα οικονομικά τους στοιχεία εν αναμονή των επίσημων προκηρύξεων.

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Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δημιουργεί ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης, με τρία νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν έως το τέλος του 2026.

Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ή να αναπτύξουν δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χρηματοδότηση, υπό τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στις σχετικές προκηρύξεις.

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Τις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Γέφυρες Καινοτομίας».

Τα τρία προγράμματα θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ το καθένα.

1. Εξωστρέφεια: 150 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν στο εξωτερικό

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η υποστήριξη επενδύσεων που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.

Η πρόσβαση σε νέους πελάτες, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Για μια μικρομεσαία επιχείρηση, η δυνατότητα επέκτασης στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν η εγχώρια αγορά παρουσιάζει περιορισμούς. Ωστόσο, το ποιες ακριβώς επενδυτικές δαπάνες θα είναι επιλέξιμες θα προσδιοριστεί στην προκήρυξη.

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2. Νέες τεχνολογίες: 150 εκατ. ευρώ με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η αξιοποίηση της AI μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για παράδειγμα, μια εμπορική επιχείρηση θα μπορούσε να σχεδιάσει μια επένδυση σε ψηφιακά συστήματα που προβλέπουν τη ζήτηση των προϊόντων της και βελτιώνουν τη διαχείριση των αποθεμάτων. Αντίστοιχα, μια μεταποιητική μονάδα θα μπορούσε να εξετάσει τεχνολογίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της παραγωγής και τον έγκαιρο εντοπισμό δυσλειτουργιών. Η τελική μορφή του προγράμματος θα καθορίσει τις κατηγορίες επενδύσεων που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

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3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: 150 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έναν τομέα που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με την παραγωγή κοινωνικού οφέλους. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να δημιουργήσουν οικονομική αξία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών.

Οι ακριβείς δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα καθοριστούν με τη δημοσίευση του προγράμματος.

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Επιπλέον 17 εκατ. ευρώ για καινοτόμες επιχειρήσεις

Παράλληλα με τα τρία νέα προγράμματα, παρουσιάστηκε και δράση χρηματοδότησης ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Η δράση αφορά τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόκειται για ξεχωριστή χρηματοδοτική παρέμβαση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των 450 εκατ. ευρώ.

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Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

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Παρότι τα τρία νέα προγράμματα έχουν ανακοινωθεί, οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Αυτό δίνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διάστημα που μεσολαβεί για την κατάλληλη προετοιμασία.

Πριν από τη δημοσίευση των προκηρύξεων, μια επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε τέσσερις βασικές ενέργειες:

Πρώτον, να προσδιορίσει τις επενδυτικές της ανάγκες. Να εξετάσει δηλαδή εάν προτεραιότητά της είναι η εξαγωγική ανάπτυξη, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός ή κάποια άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να καλύπτεται από τα νέα προγράμματα.

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Δεύτερον, να οργανώσει τα οικονομικά της στοιχεία. Ισολογισμοί, φορολογικά δεδομένα και στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας είναι χρήσιμο να βρίσκονται σε τάξη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θα ανακοινωθούν.

Τρίτον, να προετοιμάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει τον στόχο της επένδυσης, το εκτιμώμενο κόστος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον τρόπο υλοποίησης.

Τέταρτον, να εξετάσει τις δυνατότητες ίδιας χρηματοδότησης. Η ένταξη σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καλύπτεται το σύνολο της επένδυσης. Το ποσοστό επιδότησης και οι απαιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν γνωστά με τις προκηρύξεις.

Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει κάθε επιχείρηση;

Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα που παραμένει προς το παρόν αναπάντητο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 450 εκατ. ευρώ δεν προσδιορίζει το ποσό που θα μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος.

Τα κατώτατα και ανώτατα όρια των επενδυτικών σχεδίων, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιμοι κλάδοι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν με τις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφύγουν τη λήψη οριστικών επενδυτικών αποφάσεων με αποκλειστικό κριτήριο την προσδοκία επιδότησης, πριν γνωρίζουν τους όρους χρηματοδότησης.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία. Οι νέες τεχνολογίες, η εξωστρέφεια και η καινοτομία μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η επιτυχία των νέων προγραμμάτων θα εξαρτηθεί από τους όρους συμμετοχής, την ταχύτητα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και την πραγματική δυνατότητα πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.