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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να προσεγγίζουν με μοτοσικλέτες το όχημα του θύματος και να τον πυροβολούν θανάσιμα.

Ο δημοσιογράφος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του λόγω των καταγγελιών του για διασυνδέσεις ναρκωτικών και πολιτικών προσώπων.

Η πρόεδρος της χώρας Λάουρα Φερνάντες καταδίκασε τη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως πλήγμα για την ελευθερία της έκφρασης.

Ο γενικός εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι ο Ροδρίγκες είχε αρνηθεί στο παρελθόν να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόστα Ρίκα η εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Καμίλο Ροδρίγκες, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλων το μεσημέρι της Δευτέρας. Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου στη χώρα αυτού του είδους εδώ και 25 χρόνια.

Τη στιγμή της επίθεσης κατέγραψε κάμερα κυκλοφορίας, με το βίντεο να αποτυπώνει τη δράση των εκτελεστών. Ο Ροδρίγκες βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, ακινητοποιημένος λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Σαν Χοσέ, λίγο πριν από τις 15:30.

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Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el periodista Camilo Rodríguez mientras estaba en su vehículo. El comunicador había recibido amenazas de muerte por sus denuncias sobre el narcotráfico en Costa Rica. https://t.co/21BTleAYMS — PanamaTimes_507 (@PanamaTimesPTY) November 17, 2026

Η στιγμή της δολοφονίας και η διαφυγή των δραστών

Στα πλάνα διακρίνονται δύο μοτοσικλέτες να πλησιάζουν το όχημα του δημοσιογράφου. Ο συνεπιβάτης της πρώτης μοτοσικλέτας βγάζει όπλο και πυροβολεί τον Ροδρίγκες μέσα από το παράθυρο του οδηγού, χωρίς να του αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Αμέσως μετά, οι δράστες κάνουν έναν κύκλο γύρω από το αυτοκίνητο, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι το θύμα τους είναι νεκρό, και στη συνέχεια εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Asesinado en #CostaRica un periodista que denunciaba nexos entre narcos y políticos El periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunció en sus redes sociales vínculos de poderosos narcotraficantes con políticos, fue asesinado a balazos. Se trata de un hecho inusual en este país que hasta hace unos años era considerado uno de los más seguros del continente. — DW Español (@dw_espanol) November 17, 2026

Οι καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών και οι απειλές που είχε δεχθεί

Ο Καμίλο Ροδρίγκες ήταν γνωστός στην Κόστα Ρίκα για τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες του σε βάρος προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και πολιτικών προσώπων.

Η δολοφονία του σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική έξαρση της βίας που συνδέεται με τη δράση διεθνών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών. Η εξέλιξη αυτή έχει κλονίσει την εικόνα της Κόστα Ρίκα ως μίας από τις πλέον ειρηνικές και πολιτικά σταθερές δημοκρατίες της Κεντρικής Αμερικής, όπως επισημαίνει το Reuters.

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Την επίθεση καταδίκασε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η πρόεδρος της χώρας, Λάουρα Φερνάντες, εκφράζοντας την οργή της για τη δολοφονία.

«Νιώθω αγανάκτηση και οργή για τη δειλή δολοφονία του δημοσιογράφου Καμίλο Ροδρίγκες. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων του, αυτό που συνέβη σήμερα στη χώρα μας αποτελεί στίγμα για την ελευθερία της έκφρασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα, τέλος, με τον γενικό εισαγγελέα της Κόστα Ρίκα, ο δημοσιογράφος είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του, ωστόσο είχε αρνηθεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας.

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