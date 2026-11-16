Δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση βιασμού μαστρωπείας της 12χρονης στα Σεπόλια. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας δήλωσε ότι ο βασικός κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αδυναμία της οικογένειας για να προσεγγίσει τη δωδεκάχρονη.

Η μητέρα του θύματος οδηγείται ξανά σε δίκη μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης αθώωσής της.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η μητέρα δεν γνώριζε για τις πράξεις σε βάρος του παιδιού της και επιδιώκει την εκ νέου απαλλαγή της.

Ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον εικοσιεπτά έτη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου.

Η οικογένεια στηρίζει το παιδί, το οποίο προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη δικογραφία της υπόθεσης.

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Στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (16/11) η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό, με τον Ηλία Μίχο και τους συγκατηγορουμένους του να φτάνουν στο δικαστήριο λίγο μετά τις 08:30. Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 20 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και η μητέρα της ανήλικης, ενώ σε πρώτο βαθμό δύο πρόσωπα είχαν καταδικαστεί για μαστροπεία και οι υπόλοιποι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Την πεποίθηση ότι ο βασικός κατηγορούμενος «εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αδυναμία της οικογένειας της 12χρονης» που σήμερα «προσπαθεί να ορθοποδήσει» εξέφρασε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος εκπροσωπεί τη μητέρα του θύματος.

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Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, ο κ. Λύτρας δήλωσε ότι «η μητέρα, από ό,τι ξέρετε, σε πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης ο εισαγγελέας, με αποτέλεσμα η δίκη να ξεκινάει σήμερα και για τη μητέρα εκ νέου από την αρχή. Είναι 20 κατηγορούμενοι με βασικό κατηγορούμενο τον 57χρονο, ο οποίος έχει πρωτόδικα τιμωρηθεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και με 27 χρόνια επιπλέον κάθειρξη».

Όπως τόνισε στη συνέχεια, η μητέρα δεν είχε καμία γνώση των όσων διαδραματίζονταν σε βάρος του παιδιού της:

«Αυτό που ισχυρίζεται η μητέρα και ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για το τι συνέβαινε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αδυναμία της οικογένειας. Προσέγγισε αυτό το κοριτσάκι στην ηλικία των δώδεκα ετών και δυστυχώς συνέβησαν τα πράγματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Περιμένουμε τώρα λοιπόν, σε δεύτερο βαθμό. Εμείς έχουμε διπλό ρόλο στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλει η μητέρα είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τις πράξεις που έκαναν στο παιδί της και η ίδια να απαλλαχθεί, όπως και σε πρώτο βαθμό. Διότι όπως σας είπα, δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση για τη μητέρα».

«Προσπαθεί να ορθοποδήσει το παιδί»

Ερωτηθείς για την έφεση του βασικού κατηγορουμένου και το κατά πόσο υποστηρίζει την αθωότητά του, ο Απόστολος Λύτρας σημείωσε ότι «δεν έχει υποστηρίξει ότι είναι αθώος. Είχε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι κρίθηκαν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Το βασικό αδίκημα για τον πρώτο κατηγορούμενο είναι αυτό του βιασμού ανηλίκου. Δεν νομίζω όμως ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία της δικογραφίας που υπάρχουν. Και επίσης να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι το παιδί έχει καταθέσει μέσω μιας διαδικασίας και έχει πει, έχει αναφερθεί ακριβώς τι συνέβη, ποια άτομα, πράξεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι αναμενόμενη η απόφαση για τους κατηγορούμενους».

Δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση βιασμού μαστρωπείας της 12χρονης στα Σεπόλια. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κληθείς, τέλος, να απαντήσει για το πώς είναι σήμερα η τότε 12χρονη μαθήτρια, ανέφερε:

«Η τότε δωδεκάχρονη. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σήμερα ένα παιδί όταν έχει περάσει όλο αυτό δεν μπορεί να είναι καλά. Ακόμα προσπαθεί. Είναι κοντά η μητέρα της, η θεία της, η οικογένειά της, τα αδέρφια της. Προσπαθεί να ορθοποδήσει».