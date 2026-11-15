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Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, καθώς συμμετείχε σε ληστεία σε βάρος μιας 53χρονης γυναίκας, από τον λαιμό της οποίας αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας μία αλυσίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου, όταν ο 18χρονος, μαζί με άλλα άτομα, κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής και προσέγγισαν την 53χρονη. Οι δράστες άσκησαν σωματική βία στη γυναίκα και της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.

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Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους εμπλεκόμενους στη ληστεία.

Λίγο αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.