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Οι δράστες αφαίρεσαν ιερές εικόνες και εξαπτέρυγα, τα οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν στο κέντρο της εκκλησίας.

Το περιστατικό έγινε τυχαία αντιληπτό από διερχόμενη γυναίκα, η οποία εντόπισε τις ζημιές στο εσωτερικό του ναού.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου δήλωσε έκπληκτος, τονίζοντας ότι η εκκλησία δεν διέθετε χρηματικά ποσά προς κλοπή.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν προβληματισμένοι, καθώς τα κίνητρα των δραστών πίσω από αυτή την καταστροφική ενέργεια παραμένουν άγνωστα.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό βεβήλωσης εκκλησίας καταγράφηκε στα Καστέλλια Φωκίδας, προκαλώντας αναστάτωση και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία. Άγνωστοι εισέβαλαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στο Παλιό Καστέλι, αφαίρεσαν τις ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά στο κέντρο του ναού, σύμφωνα με το lamianow.gr.

Η καταστροφή έγινε αντιληπτή εντελώς τυχαία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, όταν μια νεαρή γυναίκα που περνούσε από το σημείο μπήκε στην εκκλησία και αντίκρισε τις ζημιές. Η εικόνα στο εσωτερικό του ναού ήταν αποκαρδιωτική, με τις ιερές εικόνες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

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Μιλώντας στο Lamianow.gr, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων, Αχιλλέας Αγαπητός, εξέφρασε την έκπληξή του για την ενέργεια, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν χρήματα στην εκκλησία, καθώς λειτουργεί μόλις μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο.

«Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις για τα κίνητρα πίσω από αυτή την ενέργεια.

Εικόνες καταστροφής και ένα αναπάντητο «γιατί»

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του Ιερού Ναού είναι αποκαλυπτικές. Οι τοίχοι και η οροφή έχουν μαυρίσει από τους καπνούς, ενώ στο δάπεδο βλέπετε τις στάχτες και τα αποκαΐδια από τις καμμένες εικόνες και εξαπτέρυγα.

Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι τα όσα καταγγέλλονται για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά. Δεν πρόκειται, σύμφωνα με την περιγραφή του προέδρου του συλλόγου, για μια απλή πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο. Κάποιος φέρεται να μπήκε στην εκκλησία, να αφαίρεσε τις εικόνες από τις θέσεις τους και να τις συγκέντρωσε μαζί με τα εξαπτέρυγα στο κέντρο του ναού, προτού τους βάλει φωτιά.

Έκαψαν εικόνες και εξαπτέρυγα μέσα σε εκκλησία στη Φωκίδα – Πηγή: lamianow.gr

(Με πληροφορίες από lamianow.gr)