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Ανδρουλάκης εξήρε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και υπογράμμισε την ανάγκη για θεσμικό ήθος και ενότητα απέναντι στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε καλή δύναμη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τόνισε τη σημασία του παραδείγματος που οφείλουν να δίνουν οι πολιτικοί.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών σε εμπόλεμες ζώνες και για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας μέσω συνεργειών.

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Συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο είχε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο η συνάντηση και εξήρε το κοινωφελές έργο της Εκκλησίας.

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«Θέλω να σας συγχαρώ για το πολύ σημαντικό έργο που η Εκκλησία προσφέρει καθημερινά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, που περνάνε δύσκολα. Ένα έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία με τις αλλεπάλληλες κρίσεις όπου «δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Γι’ αυτό έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας, του πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Αλλά και για την αξία της δημοκρατίας», υπογράμμισε προσθέτοντας:

«Συναντώ πολλά φαινόμενα κρίσης της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Γι’ αυτό πρέπει ιδιαίτερα όσοι ασκούν εξουσία, όσοι φιλοδοξούμε να ασκήσουμε εξουσία να κινούμαστε με θεσμικό ήθος, με διαφάνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο καθημερινά.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ διότι ο λόγος της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικός στον αγώνα κατά της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας».

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος καλωσόρισε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

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Έκανε μνεία στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πολιτική αλλά και οι πολιτικοί μέσα σε ένα κλίμα κομματικών αντιπαραθέσεων. Ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ανδρουλάκη καλή δύναμη στο έργο του και τόνισε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα γιατί με την ενότητα όλων μας στο πλευρό της κοινωνίας το καλό θα νικήσει.

Οι δύο άνδρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών ιδιαίτερα στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής αλλά και στην Αφρική. Παράλληλα, συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας μέσα από αρμονικές συνέργειες.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευσαν η Όλγα Μαρκογιαννάκη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου και ο Γιάννης Κουτσούκος, Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

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