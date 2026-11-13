Λούτσα: Βίντεο με τις τελευταίες ώρες τις Γιου Τινγκ πριν την εξαφάνισή της - Πηγή: MEGA

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας Γιου Τινγκ από τη Λούτσα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Στην ίδια περίοδο παραμένει άφαντος ένας Κινέζος μεσίτης, με τον οποίο η αγνοούμενη είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Νέο οπτικό υλικό από το σπίτι της 50χρονης καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της και μια τηλεφωνική συνομιλία της στην ελληνική γλώσσα λίγο πριν την εξαφάνιση.

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ εκφράζει πλέον φόβους ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή η γυναίκα του είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

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Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, οι έρευνες συνεχίζονται, με την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει και τον σύζυγό της να εκφράζει πλέον φόβους ότι οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανή είναι περιορισμένες. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν το μυστήριο της εξαφάνισής της από το σπίτι της στη Λούτσα.

Όπως μετέδωσε το Live News, ένα ακόμη πρόσωπο παραμένει άφαντο από την ίδια περίοδο: πρόκειται για τον Κινέζο μεσίτη Τσεν, ο οποίος διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων σε πολυκατοικία της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας. Στο συγκεκριμένο σημείο η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

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Παράλληλα, η εκπομπή του Mega έφερε στο φως νέα βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού της 50χρονης στη Λούτσα, καταγράφοντας τις τελευταίες κινήσεις της πριν από την εξαφάνισή της και προσθέτοντας νέα στοιχεία στο παζλ μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να παραμένει ανεξιχνίαστη.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα». Είναι μία από τις φράσεις που λέει η Γιου Τινγκ σε τηλεφωνική συνομιλία της σε άπταιστα ελληνικά, μόλις μία μέρα πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της. Το βιντεοληπτικό υλικό αυτό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της μυστηριώδους εξαφάνισης.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού καταγράφουν τη Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν εξαφανιστεί. Το πρωί μιλά επανειλημμένα στο τηλέφωνο στα κινέζικα, ενώ στη συνέχεια ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Στις 10:50 κατεβαίνει τις σκάλες ντυμένη στα λευκά, κρατά την τσάντα της και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.

Ρίχνει μία τελευταία ματιά και κρατώντας κάτι χαρτιά στα χέρια, βγαίνει από την πόρτα και 8 ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα. Στις 19:15 στέκεται στις σκάλες και με κάποιον στέλνει μηνύματα. Στις 19:22 δέχεται το περίεργο τηλεφώνημα όπου ακούγεται για πρώτη φορά την Τινγκ να μιλάει στα ελληνικά.

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η Γιου Τινγκ να κρατά κάποια έγγραφα στα χέρια της, πιθανότατα εκείνα για τα οποία μιλούσε στο τηλεφώνημα που προηγήθηκε. Στις 19:45 σβήνουν τα φώτα αλλά η 50χρονη μεταφράστρια εμφανίζεται να ανεβοκατεβαίνει πολλές φορές τις σκάλες κρατώντας μόνιμα το κινητό της τηλέφωνο.

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ σηκώνεται νωρίς, τρώει, κάνει κάποιες τελευταίες δουλειές και ντυμένη πάλι στα λευκά είναι έτοιμη να αποχωρήσει, χωρίς να αποχωρίζεται στιγμή το κινητό της.

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Στις 09:55 φαίνεται να φορά τη χιαστή τσάντα, να φορά τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει από το σπίτι. Είναι και η τελευταία φορά που η κάμερα καταγράφει κινήσεις της. Από εκείνο το σημείο τα ίχνη της εξαφανίζονται και ξεκινά το μυστήριο που παραμένει ανεξιχνίαστο εδώ και μισό χρόνο.

Κανένα ίχνος του μεσίτη Τσεν

«Εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη που από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην Αστυνομία», αναφέρει ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς, τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ. Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι ‘ξέρεις, την ψάχνουνε’. Και μου λέει ‘αν μπορώ να πάρω την Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω’. Αυτό», είχε πει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

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