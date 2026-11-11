Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέσα στο πλυντήριο των ρούχων και κάτω από τα μαχαιροπίρουνα έκρυβε τις ποσότητες των ναρκωτικών ένας 58χρονος, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Η έρευνά τους ξεκίνησε, ύστερα από τον εντοπισμό ενός άντρα, 41 ετών, ο οποίος είχε στην κατοχή του μικρή ποσότητα κοκαΐνης, που αποδείχθηκε ότι είχε αγοράσει από τον 58χρονο, στο Χαϊδάρι.

Advertisement

Advertisement

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκαν σε οικία στο Χαϊδάρι, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· κοκαΐνη, βάρους 5,7 γραμμαρίων,

· ηρωίνη, βάρους 92,5 γραμμαρίων,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και

· το χρηματικό ποσό των 2.695 ευρώ.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και όχι μόνο αδικήματα.