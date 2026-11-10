Τι κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Αγιο Παντελεήμονα - Πηγή: EUROKINISSI

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Πληροφορίες για τις τελευταίες ώρες της 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δρόμο του Αγίου Παντελεήμονα, έδωσε στα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο σύντροφος τού θύματος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο 24χρονος από το Καμερούν δήλωσε ότι η σύντροφός του επέστρεψε στις 28 Οκτωβρίου από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν την τουριστική περίοδο ως καθαρίστρια. Πέρασαν μαζί τη νύχτα και το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου του είπε ότι θα πήγαινε για καφέ στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να του αποκαλύψει με ποιον, και από τότε δεν την είδε ξανά.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο 24χρονος από το Καμερούν όσο και το θύμα δεν είχαν απασχολήσει για κάποια έκνομη ενέργεια τις αρχές και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να υποδηλώνει ότι η 24χρονη είχε σχέσεις με σπείρες διακίνησης ναρκωτικών ή με τον κόσμο της νύχτας.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν να επεξεργάζονται υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα με τη σορό, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τού άνδρα, που τη μετέφερε και την άφησε δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Θεωρούν δεδομένο ότι η κοπέλα δολοφονήθηκε σε κάποιο διαμέρισμα και ο δράστης μετέφερε το θύμα με τη βαλίτσα, με την ελπίδα ότι θα περάσει το απορριμματοφόρο πριν ανακαλύψουν την 24χρονη νεκρή.