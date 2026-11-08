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Τα μέλη της σπείρας εντόπιζαν τυχαία τα θύματά τους σε τηλεφωνικούς καταλόγους και χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακές συσκευές με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες με τους διακόπτες του σπιτιού τους, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι πραγματοποιούν τεχνικό έλεγχο για την αποκατάσταση βλάβης.

Κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 24 υποθέσεις απάτης με παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 565.000 ευρώ.

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Θύματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας εντόπιζαν, μέσω γραπτού τηλεφωνικού καταλόγου ή ιστοσελίδων με αριθμούς τηλεφώνων, τα μέλη της σπείρας, που εξάρθρωσε η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ.

Το πρώτο βήμα ήταν με διάφορα τεχνάσματα να πείσουν τους πολίτες ότι επρόκειτο για πραγματικούς υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και όχι με… απατεώνες. Όπως φαίνεται και στον διάλογο, που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας και αποκαλύπτει η HuffPost, ήξεραν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να πονηρεύεται με τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και πάλι έβρισκαν τον τρόπο.

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ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Κωνσταντίνος Ταμπάκης. Πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό να γράψετε όλα τα στοιχεία μου. Σας παρακαλώ πολύ γιατί όπως βλέπω στην κλήση μας αμφιβάλλετε για κάτι και καλά κάνετε. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Φυσικά και αμφιβάλλω με όλη αυτή την απατεωνιά που κυκλοφορεί γύρω μας. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Μάλιστα δεν φταίνε όμως και οι υπάλληλοι που όντως προσπαθούν να σας βοηθήσουν. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Όχι βέβαια, προφανώς δεν φταίνε οι υπάλληλοι, απλά έχω συνηθίσει αλλιώς να δουλεύει. η ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τώρα. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ναι, και αυτό σας λέω δεν στέλνουμε ποτέ εμείς κάποιο τεχνικό από την Οικία, οι απατεώνες στέλνουν κάποιο τεχνικό, σας λέει θα περάσει ο τεχνικός να σας φτιάξει το ρεύμα και τέτοια. Εμείς από την ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν λέμε αυτό το πράγμα θα στείλουμε κάποιο τεχνικό, τα κάνουμε όπως γνωρίζετε όλα ψηφιακά. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δεν το ξέρω, δεν ξέρω πως δουλεύει ο καθένας, αλλοίμονο. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ναι, το μόνο αν σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και σας πουν ότι έχετε ραδονίεργια και τέτοια και θα στείλουμε κάποιον τεχνικό από την Οικία σας να καλέσετε απευθείας στο 100 και σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσετε κάποιον δήθεν λογαριασμό του ΔΕΔΗΕ, του παρόχου σας, αν σας ζητήσουν κάποιον κωδικό το οτιδήποτε, δεν θα το δώσετε, να καλέσετε απευθείας στο 100. Συγγνώμη κιόλας, απλά περιμένω να μου χαμηλώσει η τάση. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περιμένω και εγώ. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Πολύ ωραία με ακούτε παρακαλώ? ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σας ακούω ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Έχουμε κάνει την ηλεκτρονική καταμέτρηση τώρα περιμένουμε να είμαστε στο 50 παρακαλώ περιμένουμε να πάμε στο 35. Με ακούτε παρακαλώ? ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σας ακούω ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) πολύ ωραία σιγά σιγά φτάνουμε στο 35 και θα έχουμε τελειώσει. Παρακαλώ θα χρειαστεί λίγο να μεταφερθείτε λίγο στο υπνοδωμάτιο σας να μου κάνετε το διακόπτη φωτός ανάβω σβήνω για 5 φορές για να κάνουμε μία χαμηλή τάση και από το φως. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στο υπνοδωμάτιο, ειδικά γιατί; ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Θα τα κάνουμε σε όλους τους διακόπτες, παρακαλώ, απλά θα το κάνουμε με τη σειρά. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σε όλους τους διακόπτες θα κλείνει αυτή η δουλειά; ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ναι, θα γίνει σε μερικούς διακόπτες να δούμε αν έχετε κάποια βλάβη στον διακόπτη σας. ΘΥΜΑ Συγγνώμη, το μάτι συνεχίζω να το έχω αναμμένο; ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, αφήστε λίγο το μάτι ανοιχτό, Έχετε μεταφερθεί παρακαλώ στο υπνοδωμάτιο σας; ΘΥΜΑ Έχω πάει στο υπνοδωμάτιο μου και μου είπατε να κλείσω και να ανοίξω το διακόπτη; Δεν κατάλαβα. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Το διακόπτη ακριβώς για 5 φορές ανάβω σβήνω για μία φορά παρακαλώ απλά θέλω να μου το πείτε όταν το κάνετε παρακαλώ.

Τα μέλη της οργάνωσης, που αποτελούσαν το τηλεφωνικό κέντρο ή αλλιώς «τηλεφωνητές», είχαν επιφορτιστεί με την συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους με την προαναφερόμενη μεθοδολογία. Η επιλογή των θυμάτων τους ήταν τυχαία μέσω πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος καθώς και ιστοσελίδων με πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου.

Για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συσκευές στις οποίες ενεργοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν εκδοθεί στα στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών (αχυράνθρωποι) για να αποφύγουν την ταυτοποίηση τους. Ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο των συνομιλιών τους το οποίο αφορούσε αποκλειστικά την εξαπάτηση θυμάτων.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, εντός του οποίου συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ, αλλά οι ερευνητές της ΔΑΟΕ θεωρούν ότι στην πραγματικότητα οι παράνομες ενέργειές τους είναι πολλές περισσότερες.