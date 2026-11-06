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Με μία επιχείρηση – «αστραπή» τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πέρασαν χειροπέδες σε έναν 44χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη διπλή δολοφονία στο Φλάμπουρο του Λουτρακίου, τον Οκτώβριο του 2020.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να τον εντοπίσουν, παρόλο που ο 44χρονος άλλαζε συνεχώς τόπο διαμονής, αλλά και κινητά τηλέφωνα, καθώς γνώριζε ότι ήταν καταζητούμενος. Μέσα στο διαμέρισμά του εντόπισαν ένα οπλισμένο πιστόλι και δύο χειροβομβίδες, αντικείμενα που ευτυχώς δεν πρόλαβε να πάρει στα χέρια του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος όχι μόνο παραδέχθηκε ότι με ένα τσεκούρι κατακρεούργησε τον 42χρονο φαρμακοποιό και την 43χρονη σύντροφό του, αλλά ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έχει διαπράξει και δύο δολοφονίες στη γενέτειρά του, την Αλβανία, για τις οποίες θα ενημερωθούν οι τοπικές αρχές από την Ελληνική Αστυνομία.

Ως κίνητρο της διπλής δολοφονίας φέρεται η ερωτική αντιζηλία, καθώς ο καθ’ομολογίαν δράστης και η 43χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία ήταν ζευγάρι στο παρελθόν.

Καλά πληροφορημένη πηγή της HuffPost αναφέρει ότι ο 44χρονος είναι στο στόχαστρο των ερευνητών του Ανθρωποκτονιών και για άλλες υποθέσεις, με τα στοιχεία σε βάρος του να είναι αρκετά, αλλά χωρίς να έχουν όλα συγκεντρωθεί.