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Το υπηρεσιακό υποπολυβόλο, τύπου MP5, έχασε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας αστυνομικός 51 ετών, την ώρα που πήγαινε να αναλάβει υπηρεσία φύλαξης στόχου στην περιοχή των Βριλησσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός υπηρετεί στο ΑΤ Ραφήνας και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι χρεώθηκε από την υπηρεσία του ένα υποπολυβόλο MP5, μία χειροβομβίδα κρότου – λάμψης και έναν ασύρματο, προκειμένου να πάει για βάρδια σε στόχο στην περιοχή των Βριλησσίων.

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Ο αστυνομικός πήρε τα υλικά σε δύο διαφορετικές τσάντες και χρησιμοποίησε δίκυκλο για τη μετακίνησή του. Στο ύψος της Παλλήνης, για άγνωστο λόγο κατά δήλωσή του, οι δύο τσάντες έπεσαν στο οδόστρωμα. Όταν εκείνος το αντιλήφθηκε, επέστρεψε στην περιοχή και μετά από αναζητήσεις εντόπισε τον ασύρματο και την κρότου – λάμψης, αλλά όχι το υπηρεσιακό όπλο.

Συνελήφθη για παράβαση τού νόμου περί όπλων, αλλά και για παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.