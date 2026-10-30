Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή πρώην και εν ενεργεία αστυνομικών στην εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να παρείχαν απόρρητες πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους με αντάλλαγμα χρηματικά οφέλη ή άλλα προνόμια.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο εμφανίζει πρώην στέλεχος της Ασφάλειας να διατηρεί επαφές με εργαζόμενη σε επιχείρηση του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Η δικογραφία αποκαλύπτει έναν οργανωμένο μηχανισμό με αυστηρή κατανομή αρμοδιοτήτων και τακτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις παράνομες δραστηριότητες.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί έρευνα για την πιθανή συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πρώην αλλά και εν ενεργεία αστυνομικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να διοχέτευαν στην οργάνωση εσωτερικές πληροφορίες, ενημερώνοντάς την για επικείμενους ελέγχους των Αρχών.

Παράλληλα, το Mega έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφία-ντοκουμέντο, στην οποία εμφανίζεται πρώην αστυνομικός της Ασφάλειας να ποζάρει αγκαλιά με εργαζόμενη σε strip club, ιδιοκτησίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο». Ο τελευταίος έχει κριθεί προφυλακιστέος, μαζί με άλλους εννέα εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ο πρώην αστυνομικός φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να παρείχε απόρρητη ενημέρωση στην εγκληματική οργάνωση, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ή άλλα οφέλη.

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Η θητεία στην Ασφάλεια και η φωτογραφία από το strip club

Για αρκετά χρόνια υπηρετούσε στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας, έχοντας υπό την ευθύνη του υποθέσεις που αφορούσαν εμπορία ανθρώπων, παράνομες λέσχες και δραστηριότητες του υποκόσμου.

Η επίμαχη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε την περίοδο που εξακολουθούσε να υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ. και δείχνει τη γυναίκα να κρατά μια τσάντα με ρούχα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της είχε προσφέρει ως δώρο.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αναφορών σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή του σε παράνομες δραστηριότητες. Παρά τις αναφορές αυτές, φέρεται να διατηρούσε την υποστήριξη ανώτερων στελεχών, ακόμη και πολιτικών προσώπων. Το 2023 απομακρύνθηκε από το Σώμα, έπειτα από την ανάληψη της ηγεσίας της Ασφάλειας από διαφορετικό αξιωματικό.

Παράλληλα, η έρευνα βρίσκεται στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή και εν ενεργεία αστυνομικών, ακόμη και υψηλόβαθμων στελεχών.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και το οργανωμένο σύστημα πληρωμών

Παράλληλα, το Mega δημοσιοποίησε φωτογραφικά ντοκουμέντα από παραλαβές φακέλων, τα οποία συνοδεύονται από αποκαλυπτικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Από τα στοιχεία προκύπτει η λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, άλλα είχαν αναλάβει τον συντονισμό των πληρωμών, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που χειρίζονταν τα έγγραφα και τις δικαστικές εκκρεμότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι καταβολές χρημάτων, καθώς ακολουθούσαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι πληρωμές γίνονταν τις εργάσιμες ημέρες και, κατά κανόνα, επαναλαμβάνονταν ανά δεκαπενθήμερο.

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Στέλεχος οργάνωσης : Ναι;

: Ναι; Αχυράνθρωπος : Καλημέρα σας.

: Καλημέρα σας. Στέλεχος οργάνωσης : Ναι, άλλη φορά θα μιλάς. Γιατί το κλείνω εγώ απευθείας.

: Ναι, άλλη φορά θα μιλάς. Γιατί το κλείνω εγώ απευθείας. Αχυράνθρωπος : Μίλησα. Είπα καλημέρα σας.

: Μίλησα. Είπα καλημέρα σας. Στέλεχος οργάνωσης : Λοιπόν, μην περνάς. Τώρα μιλάς. Λοιπόν. Έλα, έλα, άσε τις χαζομάρες και λέγε. Τι θες;

: Λοιπόν, μην περνάς. Τώρα μιλάς. Λοιπόν. Έλα, έλα, άσε τις χαζομάρες και λέγε. Τι θες; Αχυράνθρωπος : Εε, τι ώρα θα βρεθούμε;

: Εε, τι ώρα θα βρεθούμε; Στέλεχος οργάνωσης : Τι θες;

: Τι θες; Αχυράνθρωπος : Ε, σήμερα δεν είναι η πληρωμή ρε φίλε;

: Ε, σήμερα δεν είναι η πληρωμή ρε φίλε; Στέλεχος οργάνωσης : Όχι, ρε φίλε. Δύο του μηνός πληρώνεσαι.

: Όχι, ρε φίλε. Δύο του μηνός πληρώνεσαι. Αχυράνθρωπος : Γιατί; Αφού είναι πάντα, όταν πέφτει λέει τριανταμία είναι πριν.

: Γιατί; Αφού είναι πάντα, όταν πέφτει λέει τριανταμία είναι πριν. Στέλεχος οργάνωσης : Λοιπόν, Δευτέρα θα πληρωθείτε όλοι. Ντάξει;

: Λοιπόν, Δευτέρα θα πληρωθείτε όλοι. Ντάξει; Αχυράνθρωπος : Ρε Βασίλη, δεν έχω μία ρε συ.

: Ρε Βασίλη, δεν έχω μία ρε συ. Στέλεχος οργάνωσης: Λοιπόν, έλα γεια.

Οι φάκελοι με τα χρήματα, οι νομικές εκκρεμότητες και οι εικονικές φορολογικές έδρες

Οι φάκελοι ετοιμάζονταν στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης, στη Λεωφόρο Κηφισού, και στη συνέχεια παραδίδονταν σε προκαθορισμένα σημεία, όπως καφετέριες, πλυντήρια αυτοκινήτων και φούρνοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι ζητούσαν οικονομικές διευκολύνσεις, επικαλούμενα προσωπικές υποχρεώσεις.

Στις επικοινωνίες του δικτύου περιλαμβάνονταν και συνεννοήσεις για την τακτοποίηση νομικών υποθέσεων. Χαρακτηριστικά, έγγραφα φωτογραφίζονταν και αποστέλλονταν στον δικηγόρο, με εμπλεκόμενα πρόσωπα να αναφέρουν: «Στέλνω στο δικηγόρο» και «Σου στέλνω εγώ τώρα το χαρτί. Το βγάζω φωτογραφία και στο στέλνω».

Παράλληλα, η οργάνωση αναζητούσε οικονομικούς επαγγελματικούς χώρους για να δηλώνονται ως φορολογικές έδρες, ακόμη και όταν οι πραγματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνταν γραφεία στην Ελευσίνα, στο Μενίδι και στο Χαλάνδρι, ενώ εταιρείες με δραστηριότητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος, εμφανίζονταν να έχουν έδρα στις συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής.

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Ως επιπλέον κίνητρο για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσφέρονταν προκαταβολικά τα ενοίκια ολόκληρου του έτους, μαζί με την εγγύηση.

Οι «αχυράνθρωποι» πλήρωναν το τίμημα

Στα χαρτιά όλα έμοιαζαν τακτοποιημένα ωστόσο, οι άνθρωποι που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, έρχονταν αντιμέτωποι με υπέρογκα χρέη στην εφορία και στις τράπεζες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας με τα αρχικά Χ.Φ. Στις 29 Απριλίου, σε συνομιλία της με μέλος του κυκλώματος, εξέφρασε την αγωνία της για επαγγελματικές μισθώσεις που εμφανίζονται στο όνομά της στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε γι’ αυτές.