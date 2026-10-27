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Ο 57χρονος αρχηγός του κυκλώματος εκμεταλλευόταν γυναίκες από το εξωτερικό, ενώ παράλληλα εμπλεκόταν σε τεράστια οικονομική απάτη με οφειλές εκατομμυρίων.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε εικονικούς ιδιοκτήτες και συνδεδεμένα POS με λογαριασμούς στο εξωτερικό για να αποκρύπτει τα κέρδη και την παράνομη δραστηριότητά της.

Αστυνομικοί ερευνούν πιθανή εμπλοκή κρατικών υπαλλήλων και στελεχών της αστυνομίας, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους στο κύκλωμα.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για ανύπαρκτα πρόσωπα και αποθανόντες που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

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Μία καταγγελία για μαστροπεία στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου οδήγησε σταδιακά τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να φθάσουν σε μία εγκληματική οργάνωση με δεκάδες μέλη, κέρδη εκατομμυρίων και περίεργες επαφές με αστυνομικούς και άλλους κρατικούς υπαλλήλους.

Η πρώτη καταγγελία στις 14 Ιανουαρίου 2026 ανέφερε ότι ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικο» με τουλάχιστον άλλα τρία άτομα είχαν δημιουργήσει ένα κύκλωμα και έφερναν κοπέλες από το πρώην ανατολικό μπλοκ, τις οποίες εξανάγκαζαν να εργάζονται σε στριπ κλαμπ και ως εκδιδόμενες, παρακρατώντας τις αμοιβές τους και υποχρεώνοντάς τις να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

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Μέσα από φυσική παρακολούθηση, αλλά και επισύνδεση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τα στελέχη της ΔΑΟΕ διαπίστωσαν ότι πραγματικός αρχηγός της Οργάνωσης είναι ο 57χρονος, που έγινε γνωστός από την αλυσίδα «Το Χωριάτικο».

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΙΠ ΚΛΑΜΠ: Τελικά ο ΑΓΓΕΛΟΣ έχει δίκαιο, ξέρεις τι μου είπε ο ΑΓΓΕΛΟΣ εμένα εξ’ αρχής; Άλλαξε τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα (…) εγώ θα το πω μπροστά σας, ξέρεις τι, ο ΦΑΝΗΣ μου είχε πει, εξ αρχής, άλλαξε άτομα και είπα εγώ να δώσω χρόνο και τα λοιπά, αλλά τελικά έχει δίκιο, θα αλλάξω άτομα, θα βάλω δικά μου άτομα.

ΛΑΓΟΣ: Εννοείται θα βάλεις δικά σου ά…

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΙΠ ΚΛΑΜΠ: Να το, να τους, θα τους το πω ξεκάθαρα, μπροστά στον ΑΓΓΕΛΟ

Ενώ υπάρχει και ηχογραφημένο μήνυμα με παραλήπτη τον 57χρονο:

«Ναι κύριε Άγγελε καλησπέρα. Με λένε Νίκο και σας παίρνω με αφορμή για μία κοπέλα η οποία ενδιαφέρεται να εργαστεί στο CLUB στο ALCATRAZ. Θα σας ξανακαλέσω σε μια ωρίτσα, μίαμιση περίπου. Ευχαριστώ».

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Στην πορεία της έρευνας οι αστυνομικοί διαπίστωσαν και την τεραστίων διαστάσεων φορολογική και οικονομική απάτη της οργάνωσης με οφειλές προς το ευρύτερο δημόσιο που ξεπερνούν τα 120.000.000 ευρώ.

Στην προσπάθειά του να μην συνδέεται άμεσα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών του εμφανιζόταν ως:

Εργάτης αρτοποιίας

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Ζαχαροπλάστης

Μάγειρας

Υπάλληλος γραφείου

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Ταμίας

Διευθυντής

Σε συνομιλία άκουσαν τη στενή συνεργάτιδά του να μιλά με λογιστήριο:

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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Ναι, είμαι η ΔΗΜΗΤΡΑ απ’ το γραφείο του κυρίου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για το PILOT κάλεσα, για να του κάνουμε πρόσληψη (…) Μου ‘πε ο ΘΑΝΟΣ να σας καλέσω.

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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: Ναι, τι θα θέλατε; Πώς; Μου έχουνε στείλει την πρόσληψη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Κάτι μου είπε ότι αν δηλωθεί σαν διευθυντής θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ελέγχους κ.λ.π.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα…

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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Α εντάξει ε μα κι εμένα μου ‘κανε εντύπωση, εντάξει εντάξει, οκέι, όλα, ναι…

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: Όχι, δεν θα έχει QR ο άνθρωπος απλά σε περίπτωση ελέγχου που θα είναι εκεί πέρα, εκείνος δεν χρειάζεται να χτυπάει κάρτα θα ‘ναι διευθυντικό στέλεχος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Ναι εντάξει. Ναι, ναι το ξέρω γι’ αυτό θέλω να τον κάνω διευθυντή, οκέι ωραία.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: Απλά σε περίπτωση ελέγχου… θα τον αντιμετωπίσουν όπως τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δηλαδή αν ζητήσουν καταθετήριο θα ζητήσουν και για εκείνον, αν ζητήσουν συμβάσεις των εργαζομένων θα ζητήσουν και για εκείνον, αυτό είπα, αυτό εννοούσα.

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ χρησιμοποίησαν και την τεχνική της ανακριτικής διείσδυσης. Μυστικοί αστυνομικοί υποδύθηκαν τους πελάτες και διαπίστωσαν από τις πληρωμές σε καταστήματα εστίασης, αλλά και στριπ κλαμπ ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν συνδέσει τα POS τους με λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μόνον είκοσι εταιρείες έστελναν τα χρήματα απευθείας σε τράπεζα της Δανίας.

Εκτός από τους 59 κατηγορούμενους, που συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, υπάρχουν άλλα 90 άτομα, για τα οποία δεν συνέντρεχαν οι λόγοι της αυτόφωρης διαδικασίας, αλλά είναι και αυτά κατηγορούμενα, υπάρχουν δεκατρία πρόσωπα, τα οποία είναι ανύπαρκτα, αλλά εμφανίζονται κατά καιρούς ως ιδιοκτήτες των εταιρειών, ενώ έξι άτομα συνεχίζουν να φαίνονται στα χαρτιά ως διαχειριστές, ακόμα και μετά τον θάνατό τους.

Ξεχωριστή έρευνα αναμένεται να γίνει για αστυνομικούς και άλλους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονται να ήταν στην υπηρεσία του Mr Χωριάτικο και να του έδιναν πάσης φύσεως πληροφορίες, κυρίως για επικείμενους ελέγχους. Περιγράφεται η δράση τους στην τωρινή δικογραφία, αλλά προς το παρόν παραμένει άγνωστη η ταυτότητά τους.