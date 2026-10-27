Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ύποπτοι λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο».

Η Αρχή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Advertisement

Advertisement

Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.

H αλυσίδα φέρεται να είχε εγκαταστήσει στα καταστήματά της δεκάδες τερματικά POS τα οποία δεν ήταν συνδεδεμένα με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ούτε βέβαια με την ΑΑΔΕ.

Όταν οι ανυποψίαστοι πελάτες πλήρωναν για τα προϊόντα τους, τα χρήματα δεν κατέληγαν σε ελληνικούς λογαριασμούς, αλλά «πέταγαν» απευθείας σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Νήσοι Κέιμαν, καθώς και σε τράπεζες της Δανίας και άλλων χωρών.

Είχαν στηθεί πάνω από 200 εικονικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που εμφάνιζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και άλλαζαν συνεχώς διαχειριστές (πολλοί εκ των οποίων ήταν «αχυράνθρωποι» ή αλλοδαποί που δεν είχαν ιδέα για τη δραστηριότητα). Μέσω αυτού του δικτύου, τα «μαύρα» κέρδη από τις καθημερινές εισπράξεις των POS νομιμοποιούνταν και επενδύονταν εκ νέου.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ