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Με σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, ταχύπλοα, ελικόπτερα και μέσα και προσωπικό της ΔΥΚ συμμετείχε το Πολεμικό Ναυτικό στην πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-I» που διεξήχθη από τις 11 ως τις 22 Οκτωβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού Κόλπου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης – εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων.

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Αναλυτικότερα, το ΠΝ συμμετείχε στην άσκηση με σκάφη ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ), με ταχύπλοα τύπου ΑΕΤΟΣ, με ελικόπτερα (τύπου S70B, Aegean Hawk), καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής, καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.