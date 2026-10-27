Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρατυπία στους φορολογικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί στον εντολέα του, Βαγγέλη Λιόλιο, και στις εταιρείες του, δήλωσε ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσόλκας, στο ΕΡΤnews.

Επίσης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δόθηκαν χρήματα για την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη εθνική κατηγορία. αναφέρθηκε στους ορισμούς των διαιτητών, στη λύση του συμβολαίου του Γιώργου Μπόγρη και στις σχέσεις μεταξύ ομάδων του ελληνικού μπάσκετ.

Advertisement

Advertisement

O κ. Τσόλκας τόνισε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι εταιρείες του έχουν ελεγχθεί τέσσερις φορές, χωρίς, όπως ανέφερε, να εντοπιστεί οποιαδήποτε παρατυπία. Όπως είπε, οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου έχουν κατατεθεί στον ανακριτή.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο φόρους άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία δεκαετία, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία αυτά, κατά την πλευρά του, αντικρούουν τις αιτιάσεις που αφορούν την οικονομική του δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των διαιτητών, ο Χρήστος Τσόλκας υποστήριξε ότι από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 οι ορισμοί πραγματοποιούνται μέσω αλγορίθμου, τον οποίο δημιούργησε ο Βαγγέλης Λιόλιος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του είχε ζητήσει δύο φορές από τις ομάδες του ΕΣΑΚΕ να αναλάβουν οι ίδιες τους ορισμούς των διαιτητών, ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το σχετικό αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Ο κ. Τσόλκας διευκρίνισε, επίσης, ότι οι διοργανώσεις της Α1 ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΣΑΚΕ, διαχωρίζοντάς τες από τις διοργανώσεις που οργανώνει η ΕΟΚ.

Κατηγορηματικός ήταν σχετικά με την καταγγελία περί καταβολής 100.000 ευρώ για την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη εθνική κατηγορία. «Ποτέ δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ από την πλευρά του κυρίου Λιόλιου», υποστήριξε, απορρίπτοντας την καταγγελία για παράδοση χρημάτων σε σακούλα με χαρτοπετσέτες.