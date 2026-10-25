Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας συνεργάτης του οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία και ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι εφάρμοσε σύστημα επιλογής διαιτητών μέσω ειδικού λογισμικού για να διασφαλίσει τη διαφάνεια στο άθλημα.

Προηγήθηκε η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση συνεχίζεται με τις απολογίες άλλων διαιτητών.

Ο υπουργός Αθλητισμού συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγήσεων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, οδηγούνται στη φυλακή ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας συνεργάτης του.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο Β. Λιόλιος

Ο Β. Λιόλιος φέρεται να συνέδεσε τις καταγγελίες σε βάρος του με προσπάθεια απομάκρυνσής του από την ΕΟΚ, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την απολογία του, ανέφερε ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Advertisement

Advertisement

Στην προσπάθειά του να αντικρούσει τις κατηγορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσκόμισε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους στην εταιρεία του, υποστηρίζοντας ότι από κανέναν δεν προέκυψαν παρατηρήσεις των φορολογικών αρχών.

Στην ίδια υπερασπιστική γραμμή, επιμένοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σκευωρία επειδή επιχείρησε να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο του μπάσκετ, φέρεται να κινήθηκε ο Λιόλιος. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος ήθελε να «καθαρίσει» τον χώρο, ενώ όσοι τον καταγγέλλουν επιδίωκαν να παραμείνουν τα πράγματα ως είχαν. Απαντώντας, παράλληλα, σε όσα υποστήριξε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές από το 2015, φέρεται να σημείωσε ότι η διαδικασία εκλογής προέδρου δημιουργήθηκε το 2019, απορρίπτοντας έτσι το ενδεχόμενο να είχε υπάρξει μεθόδευση από το 2015.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ακόμη να επικαλέστηκε κοινή φωτογραφία δύο μαρτύρων της υπόθεσης, ενός προπονητή και ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τραβήχτηκε το 2026.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν γίνει στους ορισμούς των διαιτητών, ο κ. Λιόλιος φέρεται να υποστήριξε ότι από τον περασμένο Αύγουστο εφαρμόζεται, με δική του πρωτοβουλία, σύστημα ειδικού λογισμικού, μέσω του οποίου επιλέγονται οι διαιτητές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως ανέφερε, το σύστημα έχει υιοθετηθεί στα πρωταθλήματα, με εξαίρεση προς το παρόν την Α1. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.

Ανάμεσα στα στοιχεία που φέρεται να επικαλέστηκε ήταν και έλεγχος του 2025, ο οποίος κάλυπτε τη διετία 2019-2020. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου εξετάστηκαν η προσωπική του περιουσία, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θυρίδες, η επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς και η ομάδα του Προμηθέα.

Περίπου 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του επιχειρηματία, συνεργάτη του Β. Λιόλιου. Ο κατηγορούμενος κατά τη δικογραφία, φέρεται να ήταν ο “αντ’ αυτού” του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις χειραγωγήσεις αγώνων.

Advertisement

Πρώτος προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του την περασμένη Παρασκευή.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Δευτέρα, με τις απολογίες μίας εν ενεργεία διαιτητή και δύο ακόμη πρώην διαιτητών.

Έκτακτη συνάντηση Βρούτση – ΕΟΚ τη Δευτέρα

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, και η συνάντηση ορίστηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού στο υπουργείο Αθλητισμού.

Advertisement

Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά τις σοβαρές εξελίξεις και τις καταγγελίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας. Στόχος είναι να εξεταστούν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και να αναζητηθούν τρόποι για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο άθλημα.