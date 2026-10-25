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Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, πήρε θέση για το σκάνδαλο που ταλανίζει το άθλημα.

«Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Νίκου Γκάλη.

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Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας υπογράμμισε ακόμα ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές, στους προπονητές και στους φιλάθλους του.

Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».

Η επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ, με την ομοσπονδία να ψάχνει πλέον το νέο πρόσωπο που θα ηγηθεί του αθλήματος, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε.

Δεν είναι λίγες οι φωνές που θέλουν κάποιο σπουδαίο αθλητή του παρελθόντος να αναλάβει τις τύχες του ελληνικού μπάσκετ, με το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη να ακούγεται πιο δυνατά απ’ όλα.