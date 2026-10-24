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Ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας υποστηρίζει ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρείχαν χρηματικά ποσά και δώρα σε διαιτητές για την επίτευξη ευνοϊκών αποτελεσμάτων σε αγώνες της Α1 κατηγορίας.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο μάρτυρας έλαβε το ποσό των 50.000 ευρώ ως ταμειακή διευκόλυνση προκειμένου να διασφαλιστεί η έκβαση αγώνων υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Οι έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2026, έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν τη δράση του κυκλώματος και τις παρεμβάσεις στη διαιτησία, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων.

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Η ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το σκάνδαλο στο Basketgate με τους έξι συλληφθέντες περιλαμβάνει εκατοντάδες σελίδες μέσα στις οποίες αποτυπώνονται συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, οι καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων αλλά και ανθρώπων, οι οποίοι φέρεται να γνώριζαν για το τι συνέβαινε στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον 49χρονο μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να είχε αλισβερίσια αρχικά με το κύκλωμα και στη συνέχεια να έφτασε στις δικαστικές Αρχές και να «έδωσε» πρόσωπα και καταστάσεις, ο ίδιος υποστηρίζει ότι τόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος, όσο και το δεξί του χέρι, Γιώργος Μαυραγάνης, γνώριζαν πριν τον ορισμό ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής, προχωρούσαν σε μεγάλες χρηματικές διευκολύνσεις, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους και έδιναν και δώρα ακόμα και με προγράμματα χαλάρωσης και ευεξίας.

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Οι πρώτες καταγγελίες που έδωσαν το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι έρευνες έγιναν στις 16 Απριλίου του 2026. Και οι περισσότερες από αυτές προήλθαν από την πλευρά του Αμαρουσίου.

«Είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου του 2019-2020. Ιωνικός και Προμηθέας αγωνιζόμαστε και οι δύο στην Α1 κατηγορία. Όπως σας προανέφερα, εκείνη την περίοδο, είχα κάποια θέματα ρευστότητας και δυσκολευόμουν να συντηρώ την ομάδα του Ιωνικού και έτσι, το καλοκαίρι πριν την έναρξη της περιόδου, συζήτησα το θέμα με τον κ. Λιόλιο και την κ. Μαυραγάνη. Σε συνάντηση που είχαμε οι τρεις μας στο γραφείο του κου Μαυραγάνη, η πρόταση του κ. Λιόλιου ήταν να κάνω υπομονή, να κρατήσω την ομάδα, γιατί με χρειαζόνταν, ενόψει των επερχόμενων εκλογών στην ΕΟΚ, να έχουμε μία δυνατή φωνή στην Α1» αναφέρει στην κατάθεση του ο μάρτυρας και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Την πρώτη αγωνιστική, ο Ιωνικός έχασε από το Λαύριο και πήρα την απόφαση να απομακρύνω τον προπονητή. Την επόμενη εβδομάδα, στις 5-10-2019, αγωνιζόμασταν στην Πάτρα εναντίον του Προμηθέα. Την 1-10-2019, με κάλεσε ο κ. Μαυραγάνης. Εκεί, ήταν και ο κ. Ηλίας Κορομηλάς που, εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα εν ενεργεία διαιτητής. Μου ζήτησαν να μην πάρω προπονητή ακόμα για το παιχνίδι με τον Προμηθέα, η ομάδα να πάει χαλαρά και να χάσει και να πάρω προπονητή από τον επόμενο αγώνα, που ήταν 12-10-2019, και ο κ. Κορομηλάς μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί στον αγώνα Ιωνικός – ΠΑΟΚ, στις 12-10-2019, ώστε να οριστεί διαιτητής είτε ο ίδιος είτε η Βάσω Τσαρούχα».

«Διευκόλυνση» 50.000 ευρώ

Εκτός όμως από το «σπρώξιμο» εντός του παρκέ, ο μάρτυρας στην κατάθεση του υποστήριξε ότι θα λάμβανε και το ποσό των 50.000 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήμα που αντιμετώπιζε το σωματείο του.

«Μάλιστα, θα με βοηθήσουν μετά, κάνοντάς μου μία ταμειακή διευκόλυνση 50.000 ευρώ. Την ώρα της συζήτησης, κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο τον κ. Μαυραγάνη, μου τον έδωσε να μιλήσουμε, και μου είπε ότι για ό,τι λένε τα παιδιά εγγυώμαι εγώ και να βρεθούμε μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα στις 5-10-2019, οι δυο μας, για να τακτοποιήσουμε τα συμφωνηθέντα με τους Μαυραγάνη και Κορομηλά. Εγώ, εκείνη την περίοδο ούτως ή άλλως, δεν είχα βρει προπονητή, η ομάδα μας δεν ήταν σε καλή κατάσταση, χειρότερη από τον Προμηθέα, επομένως, τα ως άνω συμφωνηθέντα ήταν για μένα μία πάρα πολύ βολική κατάσταση. Εγώ δεν ανέφερα τίποτα σε κανέναν στην ομάδα, για αλλοίωση αποτελέσματος, πίστευα ότι λογικά θα χάναμε και, επειδή χρειαζόμουν και τα χρήματα, πήρα το ρίσκο να πάμε στην Πάτρα και να γίνουν όλα όπως συμφωνήθηκαν. Στο παιχνίδι, όλα κύλησαν φυσιολογικά και έληξε 87-80 υπέρ του Προμηθέα. Μετά τη λήξη του αγώνα επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κ. Λιόλιο, συναντηθήκαμε με τα αυτοκίνητά μας έξω από το Προμηθέας Park, γύρω στις 8.00 μ.μ., βγήκαμε από τα αυτοκίνητά μας και μου έδωσε 50.000 ευρώ, σε δεσμίδες των 100 ευρώ. Τον ρώτησα αν πρέπει να υπογράψουμε μία δανειακή σύμβαση και μου απάντησε ότι αυτά να τα συνεννοηθώ με το Μαυραγάνη. Μου είπε “Σου λέω κάτι”, κλείνοντάς μου το μάτι, “η Βάσω θα είναι το Σάββατο”, εννοώντας στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στις 12-10-2019».

«Μας χρωστάς ένα τραπέζι»

Στη συνέχεια της συζήτησής του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο 49χρονος τον ρώτησε εάν έχει γίνει ορισμός των διαιτητών για την επόμενη αγωνιστική. Παρότι το αρμόδιο όργανο δει είχε αποφασίσει για την τοποθέτηση των ανθρώπων που θα διήυθυναν τα ματς, ωστόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ ήξερε ότι η Βάσω Τσαρούχα θα ήταν στο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό.

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«Προφανώς, του το είχε υποσχεθεί ο κ. Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είχε προσβάσεις στην ΚΕΔ και μπορούσε να ελέγξει ποιος διαιτητής θα οριζόταν σε κάποιον αγώνα. Όντως, όταν ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, η κ. Τσαρούχα ήταν η διαιτητής του αγώνα. Το παιχνίδι έληξε 83-66 υπέρ του Ιωνικού. Τη Δευτέρα 14-10-2019, βρέθηκα με τον κ. Μαυραγάνη και τον κ. Κορομηλά πάλι στο γραφείο στην Αμαλίας, ήταν όλο ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, ρώτησα τι κάνουμε με τα 50.000, γιατί ήθελα να ξέρω, και η απάντηση ήταν χαριτολογώντας του Ηλία Κορομηλά: “δεν έχεις κάνει σωστό λογαριασμό, δεν είναι πενήντα είναι πενήντα πέντε, γιατί δώσαμε και πέντε στη Βάσω, και εμάς μας χρωστάς ένα τραπέζι”. Τότε επενέβη ο Μαυραγάνης και μου είπε ότι ο Βαγγέλης δεν έχει καμία σχέση με τα λεφτά της Βάσως Τσαρούχα κι όσον αφορά τα 50.000 θα τα βρούμε αργότερα. Το θέμα των χρημάτων έως και σήμερα δεν εθίγη ποτέ».

Για ένα ακόμα στημένο παιχνίδι κάνει λόγο στην κατάθεσή του ο 49χρονος μάρτυρας. Μάλιστα σε αυτό διαιτητές ήταν οι δύο εκ των συλληφθέντων για το σκάνδαλο Παπαπέτρου και Τσαρούχα, οι οποίοι ανάμεσα στις απαιτήσεις τους φαίνεται να ήταν και η δωρεά θεραπειών spa σε εταιρεία συμφερόντων του προέδρου του Προμηθέα.

«Θέλουν spa στο Προμηθέας Παρκ»

«Την επόμενη εβδομάδα, βρεθήκαμε πάλι για καφέ με Κορομηλά και Μαυραγάνη και ο Κορομηλάς αστειευόταν ότι “δεν χάνει αυτούς τους αγώνες, έτσι θα κερδίσουμε και τι εκλογές”. Εκείνες στις ημέρες ορίστηκαν οι διαιτητές του επόμενου κρίσιμου αγώνα του Προμηθέα που ήταν με την ΑΕΚ, στις 14-4-2021. Οι διαιτητές του αγώνα ήταν Παπαπέτρου και Τσαρούχα. Σε επόμενη συνάντηση των τριών μας, ο Κορομηλάς ζήτησε από το Μαυραγάνη να πάρει τηλέφωνο τον Λιόλιο και να του πει ότι «ο Παπαπέτρου και η Τσαρούχα θέλουν να πάνε μετά τον αγώνα για spa στο Προμηθέας Παρκ».

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Ο Μαυραγάνης ήταν διστακτικός αλλά τον πήρε το Λιόλιο, ο τελευταίος εκνευρίστηκε πάρα πολύ από το τηλεφώνημα, του λέει «είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένας να βγάλει φωτογραφία θα καταστραφούμε. Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα spa». Ο Μαυραγάνης εκνευρίστηκε που ο Ηλίας τον έβαλε για άλλη μία φορά σε δύσκολη θέση, λογοφέρανε λίγο, και ο Κορομηλάς του είπε “άσ’ το πάνω μου, θα τους δώσω εγώ χρήματα, για να κάνουν μασάζ”. Το παιχνίδι αυτό έληξε 80-78 υπέρ του Προμηθέα, με καταλυτική διαιτησία».