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Η έρευνα επικεντρώνεται σε αναμετρήσεις από επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων σχολικών, παιδικών και εφηβικών πρωταθλημάτων.

Ο ανακριτής ζήτησε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να διευκρινίσει αν οι συγκεκριμένοι αγώνες προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η λίστα περιλαμβάνει 49 εγγραφές, οι οποίες αφορούν διαφορετικές διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

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Στο μικροσκόπιο του ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών βρίσκονται 49 αγώνες μπάσκετ της περιόδου 2016–2026, στο πλαίσιο της έρευνας για τα στημένα παιχνίδια.

Ο ανακριτής ζητά από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στοιχεία για το εάν οι συγκεκριμένοι αγώνες προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή περιλαμβάνει αναμετρήσεις από την Basket League και μικρότερες εθνικές κατηγορίες, αλλά και παιχνίδια παιδικών, εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων.

Τι ερευνά ο ανακριτής για τους αγώνες μπάσκετ και το στοίχημα

Το αίτημα του ανακριτή προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επικεντρώνεται στη δυνατότητα στοιχηματισμού στις αναμετρήσεις που εξετάζονται.

Ειδικότερα, ζητείται να διευκρινιστεί εάν οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη λίστα ήταν διαθέσιμοι για στοιχηματισμό είτε στην ελληνική αγορά είτε σε αγορές του εξωτερικού.

Η έρευνα αφορά αγώνες που διεξήχθησαν σε διαφορετικές διοργανώσεις κατά τη δεκαετία 2016–2026, από την κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μέχρι πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών.

Η λίστα με τους 49 αγώνες μπάσκετ

Η λίστα περιλαμβάνει 49 αριθμημένες εγγραφές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιστοιχούν σε ισάριθμες μεμονωμένες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η εγγραφή 18 αφορά περισσότερους αγώνες του Προμηθέα Πατρών, στις τελικές φάσεις των πανελλήνιων πρωταθλημάτων Παίδων και Εφήβων το καλοκαίρι του 2020.

Αναλυτικά, οι αναμετρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι οι εξής:

Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών, στις 8 Ιουνίου 2016, για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών.

Γ.Σ. Φάρος Λάρισας (ΓΣΛ Φάρο) – Άρης, στις 17 Μαρτίου 2018, για την Basket League.

Τρίκαλα – Πανιώνιος, στις 10 Απριλίου 2018, για την Basket League.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, στις 3 Μαΐου 2018, για την Α΄ ΕΣΚΑ.

Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, για την Α2.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Αιγάλεω, στις 19 Ιανουαρίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

Καστοριά – Φάρος Λάρισας, στις 9 Φεβρουαρίου 2019, για την Α2.

Αταλάντη – ΟΦΗ, στις 17 Φεβρουαρίου 2019, για τη Β΄ Εθνική.

Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω, στις 17 Μαρτίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

Χίος – ΟΦΗ, στις 5 Μαΐου 2019, για τη Γ΄ Εθνική.

Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας, στις 5 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League.

Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 12 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League.

Προμηθέας Πατρών – Λαύριο, στις 7 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League.

Ιωνικός Νικαίας – Πανιώνιος, στις 21 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Μαρούσι, στις 19 Ιανουαρίου 2020, για τη Β΄ Εθνική.

Λαύριο – Περιστέρι, στις 1 Φεβρουαρίου 2020, για την Basket League.

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020, για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι αγώνες του Προμηθέα Πατρών στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το καλοκαίρι του 2020.

Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 27 Δεκεμβρίου 2020, για την Basket League.

Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών, στις 4 Απριλίου 2021, για την Basket League.

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 14 Απριλίου 2021, για την Basket League.

Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών, στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.

Ιωνικός Νικαίας – Άρης, στις 9 Οκτωβρίου 2021, για την Basket League.

Αιγάλεω – Πανιώνιος, στις 24 Οκτωβρίου 2021, για τη Β΄ Εθνική.

Λαύριο – Ιωνικός Νικαίας, στις 6 Νοεμβρίου 2021, για την Basket League.

Δούκας – ΠΑΟ, στις 4 Δεκεμβρίου 2021, για το πρωτάθλημα Εφήβων.

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών, στις 22 Ιανουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars.

ΠΑΟ – Προμηθέας Πατρών, στις 6 Φεβρουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18.

Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς, στις 13 Φεβρουαρίου 2022, για τη Γ΄ Εθνική.

Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας, στις 8 Απριλίου 2023, για την Basket League.

Προμηθέας Πατρών – Καλαμάτα, στις 10 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική.

Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών, στις 30 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική.

Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014, στις 24 Οκτωβρίου 2024, για τη National League.

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Νοεμβρίου 2024, για την Basket League.

Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014, στις 17 Φεβρουαρίου 2025, για τη National League.

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, στις 8 Μαρτίου 2025, για την Basket League.

Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς, στις 22 Μαρτίου 2025, για τη National League.

Αθηναϊκός – ΠΑΟ, στις 23 Μαρτίου 2025, για το πρωτάθλημα γυναικών.

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ, στις 23 Μαρτίου 2025, για την Basket League.

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, στις 10 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στις 11 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, στις 14 Μαΐου 2025, για τη National League 2.

ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας, στις 20 Οκτωβρίου 2025, για την Elite League.

Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄, στις 20 Ιανουαρίου 2026, για τη National League.

Προμηθέας Πατρών – Άρης, στις 24 Ιανουαρίου 2026. Στη συγκεκριμένη εγγραφή προστίθεται η διατύπωση «υπέρ του Προμηθέα».

Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας, στις 21 Φεβρουαρίου 2026, για την Elite League.

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στις 29 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Υπατία, στις 30 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός, στις 4 Απριλίου 2026, για την Elite League.