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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το δίκτυο αλλοίωνε αποτελέσματα σε επαγγελματικές και σχολικές κατηγορίες μέσω χρηματισμού, πολυτελών παροχών και εκβιαστικών πιέσεων στους διαιτητές.

Οι μάρτυρες περιγράφουν ένα σύστημα επιρροής στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα, παράγοντες και διαιτητές.

Η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε κρυπτογραφημένα μηνύματα και συνθηματική γλώσσα που χρησιμοποιούνταν για την καθοδήγηση των ορισμών και των αποτελεσμάτων.

Οι αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν περαιτέρω στοιχεία και μαρτυρίες στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης βρίσκεται μια ογκώδης δικογραφία που περιλαμβάνει καταγγελίες για ένα ευρύ δίκτυο χειραγώγησης αγώνων, ελέγχου ορισμών διαιτητών και εξαναγκασμού ομάδων στο ελληνικό μπάσκετ. Με δύο πρόσφατες Διατάξεις Αποχής από την Ποινική Δίωξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών απέχουν από τη δίωξη δύο πρόσωπα-κλειδιά τα οποία, με τις πολύωρες ένορκες καταθέσεις και τα υπομνήματά τους, οδήγησαν τις Αρχές σε συλλήψεις για αδικήματα και αλλοίωσης αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές διατάξεις, τα πρόσωπα που υπήχθησαν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου λόγω της συμβολής τους στην έρευνα είναι ένας πρώην παράγοντας του μπάσκετ με μακρά θητεία ως πρόεδρος σε ιστορικές ομάδες όπως ο Φάρος Κερατσινίου και ο Ιωνικός Νίκαιας, καθώς και μέλος διοίκησης σε σωματείο της Καρδίτσας, και ένας εν ενεργεία διαιτητής με χιλιάδες αγώνες στο ενεργητικό του, ο οποίος διαιτητεύει κυρίως στην Α2 και μικρότερες κατηγορίες, έχοντας περάσει και από την Α1.

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Οι καταθέσεις των συγκεκριμένων μαρτύρων αποτελούν τη βασική γραμμή δόμησης των κατηγοριών, αλλά απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για να αποδειχθούν όσα περιγράφουν, στοιχεία που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κύριας ανάκρισης.

Οι εμπλεκόμενοι

Οι δύο μάρτυρες περιγράφουν ένα σύστημα ελέγχου της διαιτησίας και των αθλητικών θεσμών, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων, όπως ο Προμηθέας Πατρών, και την άνοδο προσώπων στην ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού, όπως καταγγέλλεται, φέρονται να βρίσκονται πρόσωπα με κομβικούς θεσμικούς και επιχειρηματικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, κατονομάζεται ο νυν πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και στενοί του συνεργάτες και παράγοντες, όπως ένας βασικός επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης που διατηρούσε γραφεία στην οδό Αμαλίας.

Παράλληλα, κατονομάζονται κορυφαία στελέχη και σύμβουλοι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), καθώς και σειρά διαιτητών της Basket League και της Ευρωλίγκας, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά ή να αξιοποιήθηκαν για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και των ορισμών.

Φάκελοι με χρήματα και πολυτελή ταξίδια

Ειδικότερα, ο πρώην παράγοντας υποστηρίζει πως σε κομβικούς αγώνες δίνονταν χρηματικά ποσά, συνήθως γύρω στις 5.000 ευρώ ανά διαιτητή σε κρίσιμες αναμετρήσεις, μέσα σε φακέλους ή σακούλες, όπως στην περίπτωση αγώνων του Φάρου Λάρισας, του Ιωνικού, αλλά και σε αναμετρήσεις άλλων ομάδων για τη σωτηρία ή την άνοδο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ταμειακές διευκολύνσεις και ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς και σε εξωθεσμικές παροχές όπως κρατήσεις πολυτελείας στο Costa Navarino για διαιτητές και στελέχη της διαιτησίας, ακόμη και διεθνείς παράγοντες της Euroleague, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ισορροπίες και οι διεθνείς σχέσεις.

Η συνθηματική φράση «σκόνη και θρύψαλα»

Από την πλευρά τους, οι μάρτυρες περιγράφουν πως η ΚΕΔ βρισκόταν υπό την άμεση επιρροή στενών συνεργατών της μελλοντικής ηγεσίας της ΕΟΚ. Σύμφωνα με αυτούς, οι διαιτητές ενημερώνονταν για το πού είχαν οριστεί και, όταν υπήρχε ειδική αποστολή, δέχονταν τηλεφωνήματα ή μηνύματα μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Viber.

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Στις καταθέσεις του διαιτητή αποκαλύπτεται η συνθηματική ορολογία που χρησιμοποιούνταν, όπως η φράση «σκόνη και θρύψαλα», η οποία σήμαινε ότι ο διαιτητής έπρεπε να κάνει τα πάντα, προκειμένου να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχοντας την πλήρη κάλυψη του συστήματος.

Από τις επαγγελματικές κατηγορίες μέχρι τα σχολικά πρωτάθληματα

Το δίκτυο των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τα έγγραφα, δεν περιοριζόταν μόνο στις επαγγελματικές κατηγορίες της Basket League και της Elite League, αλλά επεκτεινόταν σε αγώνες ανόδου και play-out, σε τουρνουά υποδομών και Πανελλήνια Πρωτάθλημα Παίδων-Εφήβων, καθώς και σε τελικές φάσεις σχολικών πρωταθλημάτων, όπως το Final 4 σχολικών αγώνων στην Κύπρο και την Πάτρα, όπου ζητούνταν νίκες για σχολικές ομάδες συνδεδεμένες με τα συμφέροντα του Προμηθέα και της Αναγέννησης Πάτρας.

Οι προτεινόμενοι μάρτυρες

Κλείνοντας τις καταθέσεις τους, οι μάρτυρες προτείνουν την κλήση επιπλέον μαρτύρων για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους και την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), εν ενεργεία διαιτητές και διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ και τις πιέσεις που ασκούνταν.

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Η νομική βάση της αποχής

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές διατάξεις, η απόφαση να μην ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο μάρτυρες στηρίζεται ρητά στην παράγραφο 5 του άρθρου 132 του Ν. 2725/1999. Ο νομοθέτης προβλέπει την απαλλαγή από την ποινή όσων συμβάλλουν ουσιωσδώς με τις καταγγελίες τους στην αποκάλυψη και τιμωρία των εμπλεκομένων σε αδικήματα αλλοίωσης αγώνων. Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της Εισαγγελίας, η απόρριψη ή η δίωξη των μαρτύρων που αυτοκαταγγέλλονται θα οδηγούσε στην ακύρωση του ερευνητικού έργου και στην εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις που, λόγω της φύσης τους, παρουσιάζουν τεράστιες δυσχέρειες απόδειξης.

Η υπόθεση αναμένεται αναμένεται σήμερα να έχει εξελίξεις καθώς απολογείται ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής.

Διαιτητής σχολικών αγώνων: Έκανα ό,τι μου ζήτησαν για να οριστώ στην Α1. Έκλαιγα από τις τύψεις

Ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αναγέννηση Πατρών και το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το σκάνδαλο με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, με την ομάδα της Πάτρας να φτάνει στην ανατροπή και την πρόκριση, εκτελώντας 52 βολές.

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Ένας εκ των διαιτητών εκείνου του σχολικού αγώνα ανέφερε πως έκανε ό,τι του ζήτησαν. Στην συνέχεια, δήλωσε πως αφού γύρισε στο ξενοδοχείο έκλαψε από τις τύψεις, ενώ αποκάλυψε πως όλα έγιναν για να σφυρίζει στην Α’ Εθνική.

Ο ΣΚΑΪ έφερε στο φως τη μαρτυρία του συγκεκριμένου διαιτητή, ο οποίος τονίζει πως “τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν, τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δυο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν εναντίον του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δηλαδή να με βάλει στην Α1, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”.

Με πληροφορίες από το dikastiko.

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