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Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταξύ ομάδων από την Πάτρα και την Αθήνα, καταγράφηκε μεγάλη διαφορά στις εκτελεσμένες ελεύθερες βολές υπέρ της ομάδας από την Πάτρα.

Γονείς των αθλητών κατήγγειλαν διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συναισθηματική φόρτιση στους νεαρούς παίκτες μετά την ήττα τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εξετάζεται ημιτελικός αγώνας όπου η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε ανατροπή του σκορ έπειτα από αμφιλεγόμενες διαιτητικές υποδείξεις.

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Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, εξετάζεται και ένας τελικός του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση περιλαμβάνεται στον φάκελο με περισσότερους από 50 αγώνες για τους οποίους διερευνάται το ενδεχόμενο χειραγώγησης.

Στον τελικό, σχολική ομάδα από την Πάτρα αναμετρήθηκε με εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αθήνας. Η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξασφάλιζε στον πρωταθλητή τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και πολύτιμα μόρια για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Στη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε συνολικά 52 ελεύθερες βολές, ενώ η αντίπαλός της μόλις 20. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των ηττημένων και για την αποβολή του κορυφαίου παίκτη τους στο ημίχρονο, έπειτα από τεχνικές ποινές.

Μητέρα ενός από τους παίκτες περιέγραψε τις συνθήκες της αναμέτρησης, επισημαίνοντας: «Τότε βέβαια όποιος έπαιρνε την πρώτη θέση πήγαινε και στο Παγκόσμιο. Εριστικοί και απέναντι στα φάουλ (σ.σ. οι διαιτητές). Εμείς θυμάμαι ότι έλεγε και ο προπονητής ότι “δεν θέλω να απαντήσετε στο διαιτητή πουθενά. Δεν θέλω να του μιλήσετε. Ό,τι απόφαση και να πάρει”».

Γονείς κάνουν λόγο για απογοήτευση που επηρέασε βαθιά ορισμένους νεαρούς αθλητές, φτάνοντας στο σημείο να σκεφτούν ακόμη και την αποχώρηση από τον αθλητισμό. «Είναι και αρκετά παιδιά που τέτοια η απογοήτευση που απλά ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό. Η ένταση του αγώνα, η ένταση της ηλικίας, η ένταση της αδικίας φτάνει σε ένα σημείο να αναρωτηθείς το μεγαλύτερο είναι το γιατί. Και όταν μιλάμε για σχολικό πρωταθλητισμό», λένε γονείς.

Πατέρας μαθητή που συμμετείχε στον αγώνα περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση του γιου του μετά την ήττα: «Πικραμένα, κλαίγανε, κλαίγανε. Δηλαδή ο γιος μου τι να σου πω. Μετά από τριάντα κλήσεις το σήκωσε το τηλέφωνο γιατί είχαν στενοχωρηθεί και έκλαιγε. Μου λέει «μπαμπά δεν γίνεται». Και ήταν και τραυματίας. Αυτό λέγεται αλητεία και δεν είναι για εμάς, για τους γονείς», ανέφερε.

Πατέρας ενός ακόμα νεαρού μπασκετμπολίστα δήλωσε: «Το ζήτημα ξέρεις τι είναι; Τα παιδιά μας πήραν ένα πολύ καλό δίδαγμα όμως. Εγώ είμαι ωφελημένος από την ιστορία. Ξέρεις γιατί; Γιατί τα δικά μας τα παιδιά ας πούμε, είναι σαν να τους έλεγε μια αόρατη δύναμη ότι: Παιδιά εσείς προσπαθήσατε όλο το χρόνο, όχι όλο το χρόνο, χρόνια.

Ο γιος μου παίζει μπάσκετ από 4 χρόνων, από τότε που άρχισε να περπατάει τέλος πάντων. Εσείς, εσείς που προσπαθήσατε στη ζωή σας και κοπιάσατε, άδικα το κάνατε γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει για εσάς. Το ένα και για τα άλλα τα παιδιά. Για εκείνα τα παιδιά είναι καταστροφή για την Αναγέννηση. Γιατί εκείνα τα παιδιά έμαθαν από μικρή ηλικία ότι ξέρεις έχω πλάτη, που σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούν. Τα δικά μας τα παιδιά πεισμώσανε και κάνανε ό,τι κάνανε», είπε.

Ερωτηθείς για τη διαφορά με την οποία ολοκληρώθηκε ο αγώνας, απάντησε: «Μου φαίνεται έξι αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, αν δεν γινότανε 52 βολές και αν δεν γινόταν τα τελευταία 12 λεπτά 19 πόντους η Αναγέννηση και 2 το Ελληνικό Κολλέγιο θα ήμασταν οι νικητές», συμπλήρωσε.



Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εξετάζεται και ο ημιτελικός του σχολικού πρωταθλήματος, ο οποίος διεξήχθη επίσης στην Κύπρο. Αντίπαλες ήταν δύο ιδιωτικές σχολικές ομάδες, μία από τη Θεσσαλονίκη και μία από την Πάτρα, στην οποία φοιτούν και νεαροί αθλητές του Προμηθέα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε προηγηθεί με 58-45, ενώ απέμεναν 12 λεπτά για τη λήξη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στη συνέχεια οι διαιτητικές αποφάσεις άρχισαν να ευνοούν την ομάδα της Πάτρας, η οποία κέρδιζε εύκολα βολές και κατάφερε να πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 2-19.