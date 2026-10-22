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Η διαδικασία των απολογιών ξεκινά την Παρασκευή με πρώτο τον πρώην διαιτητή, στην κατοικία του οποίου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, αρνείται τις κατηγορίες και μέσω του δικηγόρου του καταγγέλλει την ύπαρξη σκευωρίας εναντίον του.

Η πλευρά του κ.

Λιόλιου υποστηρίζει ότι η δίωξη βασίζεται σε καταθέσεις προσώπων που ο ίδιος είχε καταγγείλει παλαιότερα για κακουργηματικές πράξεις.

Ο πρώην διαιτητής που απολογείται πρώτος υποστηρίζει πως διαθέτει νόμιμα παραστατικά για να δικαιολογήσει το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην οικία του.

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Προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή πήραν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ, οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των απολογιών, πρώτος θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή πρώην διαιτητής, στο σπίτι του οποί0ου βρέθηκαν 820.000 ευρώ. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Κυριακή με τις απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελου Λιόλιου, και ενός επιχειρηματία – στενού συνεργάτη της Ομοσπονδίας, ενώ ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τους υπόλοιπους τρεις εμπλεκομένους (μία διεθνή διαιτήτρια, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας και έναν πρώην διαιτητή, μέλος της ΚΕΔ).

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Αιχμές Λιόλιου περί σκευωρίας

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος της ποινικής δίωξης στηρίχθηκε στις καταθέσεις δύο προσώπων, ενός εν ενεργεία διαιτητή και ενός επιχειρηματία. Από το περιβάλλον του Ευάγγελου Λιόλιου επισημαίνεται ότι ο ίδιος έχει καταθέσει ήδη από το 2022 μήνυση σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τον χώρο του μπάσκετ, καταγγέλλοντας σειρά κακουργηματικών πράξεων. Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μήνυση βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας από τους δύο μάρτυρες οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στην υπόθεση, γεγονός που η πλευρά του προέδρου της ΕΟΚ επικαλείται στο πλαίσιο της υπερασπιστικής της γραμμής, αφήνοντας αιχμές περί σκευωρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι από τα τηλεφωνικά μηνύματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ως προς τον Ευάγγελο Λιόλιο γίνεται αναφορά σε ένα μήνυμα στο οποίο φέρεται να γνωστοποιεί τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί. Από την πλευρά του υποστηρίζεται ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν τεκμηριώνει απόπειρα δωροδοκίας, καθώς, όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον του, τα ονόματα των διαιτητών επρόκειτο να ανακοινωθούν ούτως ή άλλως μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Την πλήρη άρνησή του στις κατηγορίες διατυπώνει και ο πρώην διαιτητής που αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί, Παρασκευή. Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, διαθέτει παραστατικά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες που, όπως υποστηρίζει, δικαιολογούν το ποσό των 820.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε στο σπίτι του κατά την κατ’ οίκον έρευνα.

Τι λέει ο δικηγόρος του Β. Λιόλιου

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για μία κακοστημένη σκευωρία κατά του προέδρου της ΕΟΚ. Αναλυτικά είπε έξω από την Ευελπίδων: «Γνωρίζετε ότι πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που μετράει τα λόγια του, δεν λέει υπερβολές και δεν κάνει το άσπρο μαύρο. Θα φανεί το πόσο κακοστημένη σκευωρία. Όλοι αυτοί που καταγγέλλουν έχουν καταγγελθεί από τον Λιόλιο για να ελεχθούν. Οι υποθέσεις του βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασταυρώστε για ποιο λόγο βρέθηκαν ένας μάρτυρας, ένας διαιτητής που έμεινε στάσιμος και τρεις μηνυθέντες για ποιο λόγο έφτασαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο με γνωστό και να εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης απολύτως άκυρο. Είχε πει ότι θέλει να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ κι αυτό πληρώνει τώρα. Κάποιοι οργανώθηκαν και του κατασκεύασαν αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει καταγγελία που μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη».

Οι μάρτυρες-κλειδιά

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του προέδρου της. Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τον αθλητικό εισαγγελέα Απόστολο Γραμμένο.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών στις κατοικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά σε μετρητά. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ποσό που ξεπερνά τις 820.000 ευρώ κρυμμένο σε ερμάριο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία. Παράλληλα, σε νεότερη εξέλιξη, εντοπίστηκαν επιπλέον 102.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι δεύτερου διαιτητή, καθώς και 10.000 ευρώ σε άλλη κατοικία. Την ίδια στιγμή, τα ψηφιακά πειστήρια –κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τάμπλετ και USB– αναλύονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το εύρος της έρευνας

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που εκτείνεται χρονικά από το 2016 έως το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Αρχές ελέγχουν περίπου πενήντα αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες, από τα σχολικά, εφηβικά και αναπτυξιακά πρωταθλήματα μέχρι την Basket League, ενώ στο μικροσκόπιο έχει τεθεί ακόμη και αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Τα μηνύματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν αποτυπώνουν τα δεδομένα που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές.