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Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου και αφορά πενήντα αγώνες που διεξήχθησαν από το 2016 έως το 2026.

Δύο μάρτυρες αποκάλυψαν τη λειτουργία του κυκλώματος στις αρχές, εξασφαλίζοντας απαλλαγή από τις ποινικές ευθύνες για τη δική τους εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι αρχές κατέσχεσαν ψηφιακά πειστήρια και το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο εντοπίστηκε σε οικία διαιτητή στην επαρχία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης συνεδρίασε εκτάκτως για να παρακολουθήσει τις επίσημες δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης που συγκλονίζει τον αθλητισμό.

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί οι έξι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων που έχει ταράξει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ, μετά τη χθεσινή «βόμβα» των συλλήψεων. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλης Λιόλιος, τέσσερις διαιτητές και ένας επιχειρηματίας – πρώην αθλητής και στενός συνεργάτης της ομοσπονδίας, οι οποίοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση, οι οποίες αφορούν δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με σκοπό το «στήσιμο» αγώνων.

Οι μάρτυρες-κλειδιά

Η υπόθεση, που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πανελλήνιο, άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του προέδρου της. Η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου απέκτησε τεράστιες διαστάσεις, τροφοδοτούμενη από μαρτυρίες και στοιχεία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οκτώ μάρτυρες, εκ των οποίων οι δύο κρίθηκαν εξαιρετικά σημαντικοί καθώς φέρεται να έχουν άμεση γνώση του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν πρώην διαιτητή και έναν πρώην παράγοντα διαιτησίας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει χρηματικά ποσά στο παρελθόν για στημένους αγώνες. Φέρονται, επίσης, να προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές και, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, να εξασφάλισαν απαλλαγή από ποινικές ευθύνες με αντάλλαγμα την αποκάλυψη της αλήθειας.

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Υπό έρευνα 50 αγώνες

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένα τεράστιο πλέγμα παράνομων δραστηριοτήτων που εκτείνεται χρονικά από το 2016 έως το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι Αρχές ελέγχουν περίπου πενήντα αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες, αποκαλύπτοντας μια κλίμακα διαφθοράς που ξεκινούσε από τα σχολεία, τα εφηβικά και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και έφτανε μέχρι την Basket League, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει τεθεί ακόμη και αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Τα μηνύματα, οι ψηφιακές συσκευές και τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων αποτυπώνουν ένα δίκτυο χειραγώγησης που λειτούργησε επί χρόνια.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, που σήμανε συναγερμό στον αθλητικό κόσμο, οδήγησε στην έκδοση και εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Οι μάρτυρες-κλειδιά

Η υπόθεση, που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πανελλήνιο, άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του προέδρου της. Η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου απέκτησε τεράστιες διαστάσεις, τροφοδοτούμενη από μαρτυρίες και στοιχεία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οκτώ μάρτυρες, εκ των οποίων οι δύο κρίθηκαν εξαιρετικά σημαντικοί καθώς φέρεται να έχουν άμεση γνώση του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν πρώην διαιτητή και έναν πρώην παράγοντα διαιτησίας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει χρηματικά ποσά στο παρελθόν για στημένους αγώνες. Φέρονται, επίσης, να προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές και, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, να εξασφάλισαν απαλλαγή από ποινικές ευθύνες με αντάλλαγμα την αποκάλυψη της αλήθειας.

Ποσό 820.000 ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκε σε ερμάριο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία

Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών στις κατοικίες των κατηγορουμένων, και ειδικότερα το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε κρυμμένο σε ερμάριο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, ποσό που δεν δικαιολογείται από την οικονομική του κατάσταση και αποτελεί βασικό αντικείμενο διερεύνησης. Την ίδια στιγμή, τα ψηφιακά πειστήρια –κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τάμπλετ και USB– «σαρωτικά» αναλύονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται σήμερα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ ο κόσμος του αθλητισμού παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ώρες μετά τις χθεσινές συλλήψεις, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας συνεδρίασε εκτάκτως προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του, με την ΕΟΚ να αναφέρει ότι η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα μέσω των επίσημων διαδικασιών και ανακοινώσεων.

(Πηγή: dikastiko.gr)