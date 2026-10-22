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Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε αναλυτική αναφορά των όσων συνέβησαν στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ με τις συλλήψεις και όσα κατασχέθηκαν έπειτα από τις έρευνες, με τα Μέσα να ποστάρουν τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να αφήνει ένα αιχμηρό σχόλιο.

Σε ανάρτηση ιστοσελίδας από το εξωτερικό, η οποία αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ έκανε ένα σχόλιο ο Κέντρικ Ναν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα χρειαστώ τα τρόπαιά μου πίσω, με όλον τον σεβασμό»

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Μεταξύ άλλων, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων -παρουσία δικαστικών λειτουργών- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 931.463- ευρώ, με τις φωτογραφίες να παρουσιάζουν τα χαρτονομίσματα.

Επίσης, από τις Αρχές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

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-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

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-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.