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Η ίδια συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Euroleague την έθεσε σε διαθεσιμότητα.

Η επαγγελματική της πορεία έχει σημαδευτεί από έντονες αντιδράσεις της εξέδρας και δικαστικές διαμάχες, κυρίως με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λόγω αμφισβητούμενων διαιτητικών αποφάσεων.

Παρά την εμπλοκή της στην τρέχουσα έρευνα, η οποία δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, η διαιτητής έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν και περιστατικά συκοφαντικής δυσφήμησης μέσω διαδικτύου που οδήγησαν σε ξεχωριστές νομικές διαδικασίες.

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Από τα γήπεδα της Χίου μέχρι τα παρκέ της GBL και της Euroleague, η Βάσω Τσαρούχα κατάφερε να χαράξει τη δική της πορεία στην ελληνική διαιτησία. Πλέον, το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων “στημένων αγώνων” στο ελληνικό μπάσκετ.

Η σύλληψή της Βάσως Τσαρούχα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 21 Οκτωβρίου 2026, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ήταν μια ακόμα εξέλιξη, γύρω από το συγκεκριμένο «σκάνδαλο», με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση και την εμπλοκή της εξετάζεται από τις Αρχές.

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Από τη Χίο στην Αθήνα: Τα πρώτα βήματα στο μπάσκετ

Η Βάσω Τσαρούχα κατάφερε να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας, φτάνοντας από τα γήπεδα της Χίου στα κορυφαία μπασκετικά παρκέ της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σε έναν χώρο που για χρόνια κυριαρχούνταν από άνδρες, η παρουσία της απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, αλλά συνοδεύτηκε και από έντονη δημόσια κριτική.

Γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου 1982, μεγάλωσε στη Χίο, όπου το μπάσκετ μπήκε από νωρίς στη ζωή της. Ασχολήθηκε με το άθλημα ως αθλήτρια για αρκετά χρόνια, προτού η διαιτησία αρχίσει να διαμορφώνει την επαγγελματική της διαδρομή.

Η πρώτη επαφή της με τη διαιτησία ήρθε στην εφηβεία, όταν ανέλαβε να διευθύνει αγώνες μικρών ηλικιακών κατηγοριών στο νησί. Αυτό που ξεκίνησε ως ανάγκη της τοπικής μπασκετικής κοινότητας εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πορεία με σημαντικές διακρίσεις.

Το 2006 μετακόμισε στην Αθήνα, συνεχίζοντας παράλληλα την αγωνιστική της δραστηριότητα. Φόρεσε τις φανέλες ομάδων όπως οι Εσπερίδες, ο Αστέρας Εξαρχείων, το Περιστέρι, η Ηλιούπολη και ο Θρίαμβος, προτού αφοσιωθεί στη διαιτησία.

Η άνοδος στην GBL και το ιστορικό βήμα στη Euroleague

Το 2013 απέκτησε διεθνή άδεια διαιτησίας, ενώ έναν χρόνο αργότερα άρχισε να διευθύνει αγώνες της Basket League. Η εξέλιξή της την έφερε σταδιακά στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα της ήταν το 2019, όταν εντάχθηκε στη διαιτητική ομάδα της Euroleague. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που πέτυχε κάτι τέτοιο και η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά τη Γερμανίδα Αν Πάντερ.

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Η ευρωπαϊκή της διαδρομή περιλάμβανε συμμετοχές σε Final Four της Euroleague Γυναικών, καθώς και στα EuroBasket Γυναικών του 2017 και του 2019. Η παρουσία της αποτέλεσε ένα αξιοσημείωτο βήμα για την εκπροσώπηση των γυναικών στη διαιτησία αγώνων υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, η πορεία της δεν περιορίστηκε στις αγωνιστικές διακρίσεις. Οι αποφάσεις της στο παρκέ, ιδιαίτερα σε αναμετρήσεις υψηλής έντασης, προκάλεσαν επανειλημμένα αντιδράσεις, με το όνομά της να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Οι αποδοκιμασίες, τα υβριστικά συνθήματα και οι διακοπές αγώνων

Η Τσαρούχα έχει αναφερθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις της στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα διαιτητής, κάνοντας λόγο για σεξιστικά σχόλια και στερεότυπα που εξακολουθούν να εμφανίζονται στα ελληνικά γήπεδα.

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Παράλληλα, αρκετές από τις διαιτητικές της αποφάσεις έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από την εξέδρα, με ορισμένα περιστατικά να οδηγούν ακόμη και σε προσωρινή διακοπή αγώνων.

Το επεισόδιο στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2024, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στα Άνω Λιόσια. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 24ο λεπτό, με το σκορ στο 48-58, έπειτα από υβριστικά συνθήματα σε βάρος της Ελληνίδας διαιτητή.

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Η Τσαρούχα κατευθύνθηκε προς τη γραμματεία, ενημέρωσε για την απόφασή της και αποχώρησε προς τα αποδυτήρια μαζί με τους υπόλοιπους διαιτητές. Μετά τις συστάσεις από τα μεγάφωνα για κόσμια συμπεριφορά, επέστρεψε στο παρκέ και η αναμέτρηση συνεχίστηκε.

Παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις της έχουν εκφραστεί και σε άλλους αγώνες, μεταξύ αυτών και σε αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα στην Πάτρα το 2024, η οποία συνοδεύτηκε από ένταση και την αποβολή του προπονητή της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ένταση στο Άρης – Περιστέρι

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Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στις 5 Μαρτίου 2023, στο παιχνίδι Άρης – Περιστέρι στο Nick Galis Hall.

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Με 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, ο αγώνας διακόπηκε έπειτα από υβριστικά συνθήματα και περιστατικό φτυσίματος προς τη διαιτητή. Ακολούθησε εντολή εκκένωσης του γηπέδου και η αναμέτρηση συνεχίστηκε περίπου 70 λεπτά αργότερα, χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες.

Τα περιστατικά αυτά αποτυπώνουν το κλίμα έντασης που έχει κατά καιρούς συνοδεύσει την παρουσία της στα ελληνικά γήπεδα.

Η αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά κεφάλαια της δημόσιας παρουσίας της Τσαρούχα αφορά την αντιπαράθεσή της με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

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Οι δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, οι αντιδράσεις για τους ορισμούς της Ελληνίδας διαιτητή και η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών έχουν διατηρήσει το ζήτημα στην επικαιρότητα.

Ιδιαίτερα σε ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, οι διαιτητικές αποφάσεις της έχουν προκαλέσει επανειλημμένα σχόλια και αιχμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στο επίπεδο των δημόσιων δηλώσεων, αλλά μεταφέρθηκε και στις δικαστικές αίθουσες, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μέτωπα γύρω από τη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ.

Μάλιστα, πριν από πρόσφατη εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο T-Center, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, η ΚΑΕ σχολίασε τον ορισμό της Τσαρούχα με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Προφανώς το AI δεν έχει ενημερωθεί για τη δικαστική μας διαμάχη με τη Βάσω Τσαρούχα. Είστε αμετανόητοι!».

Η υπόθεση των αναρτήσεων και η συκοφαντική δυσφήμηση

Το όνομα της Ελληνίδας διαιτητή έχει απασχολήσει επανειλημμένα και τη δημόσια συζήτηση στα social media, ιδιαίτερα μετά από αποφάσεις της σε τελικούς της GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίστηκε πρόσφατα δικογραφία σε βάρος 56χρονου, έπειτα από προκαταρκτική εξέταση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για υποθέσεις που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιό της εξετάστηκαν αναρτήσεις από τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες φέρονταν να περιλαμβάνουν συκοφαντικό περιεχόμενο, καθώς και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση αυτή αφορά διαφορετικό σκέλος της δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από τη διαιτητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την έρευνα για τους φερόμενους χειραγωγημένους αγώνες.

Η 21η Οκτωβρίου και οι εξελίξεις γύρω από την έρευνα

Στις 21 Οκτωβρίου 2026, το όνομα της Βάσως Τσαρούχα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, μετά τις πληροφορίες περί σύλληψής της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η εξέλιξη συνδέθηκε με την έρευνα των αρχών για την υπόθεση των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και η αναφορά του ονόματός της στο πλαίσιο της έρευνας δεν συνιστά απόδειξη ενοχής.

Μετά τις σχετικές εξελίξεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη Euroleague.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στις εξέδρες. Στις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Ουλμ για το EuroCup και ΑΕΚ – Αντβέρπ για το Basketball Champions League, ακούστηκαν συνθήματα σε βάρος της Ελληνίδας διαιτητή.

Στο PAOK Sports Arena καταγράφηκε σύνθημα με αναφορά στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ στη SUNEL Arena σημειώθηκαν αποδοκιμασίες και συνθήματα εναντίον της.