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Ο δικηγόρος παρουσίασε στοιχεία που αφορούν τη διαμόρφωση αποτελεσμάτων και στοιχηματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ.

Δημητρακόπουλος κάλεσε τους διαιτητές που εμπλέκονται σε χρηματισμό να παρουσιαστούν οικειοθελώς ενώπιον της ανακρίτριας.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτίμησε ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να διευρυνθεί με τη δίωξη για ξέπλυμα χρήματος, ενώ διέψευσε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.

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Δηλώσεις στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με την ιδιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Ο γνωστός ποινικολόγος ευχαρίστησε δημόσια τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τις ενέργειές του, ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία της έρευνας που, όπως ανέφερε, οδήγησαν σε συλλήψεις.

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ανέλαβε τη νομική υποστήριξη των καταγγελιών, με στόχο να τεκμηριωθεί πως ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν ο πραγματικός και ουσιαστικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών.

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«Το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν εκείνο που κοινοποίησε την καταγγελία μας, και ευχαριστώ τον κύριο Βρούτση, και την διαβίβασε στον εισαγγελέα. Υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον κύριο Λιόλιο και τον Ηλία Παπαθεοδώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τους διαιτητές που θα αναλάμβαναν συγκεκριμένους αγώνες, ακόμη και σε επίπεδο σχολικών πρωταθλημάτων.

«Ενημέρωναν ποιοι θα ήταν οι διαιτητές στους αγώνες, που έφταναν μέχρι και τα σχολικά πρωταθλήματα. Με τη δική μας καταγγελία κάλεσαν μάρτυρες που έχουν αδιάσειστα στοιχεία με μηνύματα που αποδεικνύουν ότι διαμόρφωναν αποτελέσματα. Δεν ήταν μόνο το ποιος θα κερδίσει. Κάποιοι έπαιζαν και στοιχήματα», δήλωσε.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι, κατά την εκτίμησή του, η υπόθεση δεν αφορά εκβιασμούς, αλλά ενέργειες που αποσκοπούσαν στην αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι η χρήση ενός τέτοιου μέτρου καταδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών αποδεικτικών στοιχείων.

«Δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Ο εισαγγελέας τούς κάλεσε με ένταλμα συλλήψεως, που είναι το ακρότατο μέσο, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, απηύθυνε έκκληση προς τους διαιτητές που ενδεχομένως έλαβαν χρήματα, όπως είπε, σε κάποια στιγμή αδυναμίας, να προσέλθουν οικειοθελώς ενώπιον της ανακρίτριας.

Επιπλέον, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου εκτίμησε ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να διευρυνθεί με την προσθήκη νέων διώξεων, μεταξύ των οποίων και εκείνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή, διέψευσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.