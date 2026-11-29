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Παρά την ισορροπημένη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι αύξησαν τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο και διατήρησαν τον έλεγχο έως το τέλος.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί την απουσία της ελληνικής ομάδας από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή της Ελλάδας, σημειώνοντας σημαντικούς πόντους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν απέναντι στην Ισπανία, γνωρίζοντας την ήττα με 83-74 στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και αποχαιρετώντας οριστικά το όνειρο της συμμετοχής στο Mundobasket 2027. Η «Επίσημη Αγαπημένη» έδωσε τη μάχη της απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, όμως το αποτέλεσμα σηματοδοτεί έναν ιδιαίτερα οδυνηρό αποκλεισμό, καθώς η Ελλάδα θα απουσιάσει από την τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, γνωρίζοντας πως δεν υπήρχαν περιθώρια για απώλειες. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανέλαβε από νωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, αποτελώντας την κύρια επιθετική απειλή της Εθνικής. Από την πλευρά τους, οι Ισπανοί διατήρησαν την πίεση σε όλο το γήπεδο και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις επιθέσεις κοντά στο καλάθι. Ο Βασίλης Σπανούλης αναζήτησε λύσεις μέσα από το ροτέισον, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 22-22.

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Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ελλάδα και Ισπανία έδωσαν μεγάλη έμφαση στην άμυνα, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Η Εθνική βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να προσφέρει μία εντυπωσιακή φάση με alley-oop κάρφωμα. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές τους αντιδράσεις και βρήκαν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να προηγείται οριακά με 41-40. Ο Τολιόπουλος είχε ήδη σημειώσει 12 πόντους, ενώ από την ισπανική πλευρά ξεχώριζαν ο Χάιμε Φερνάντεθ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 9 πόντους έκαστος.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε σημαντικά στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Η Ισπανία μπήκε με σερί 9-0, με τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ και τον Άλβαρο Καρδένας να δίνουν σημαντικές λύσεις, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 50-40. Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τάιμ άουτ, προσπαθώντας να σταματήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Ο Κώστας Παπανικολάου απάντησε με τρίποντο, όμως οι Ισπανοί συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια και με τον Μπριθουέλα έφτασαν στο +15 (59-44). Η Εθνική επιχείρησε να επιστρέψει, με τον Πλώτα να μειώνει σε 59-47 και τον Τολιόπουλο να παίρνει ξανά την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας τη διαφορά στο 64-53. Ωστόσο, το καλάθι της Ισπανίας στην εκπνοή διαμόρφωσε το 66-53, αφήνοντας την Ελλάδα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Στην τελευταία περίοδο η Εθνική προσπάθησε να εξαντλήσει τις πιθανότητές της και να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Οι Έλληνες διεθνείς δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, όμως η Ισπανία διατήρησε τον έλεγχο και κατάφερε να προστατεύσει το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε. Το τελικό 83-74 σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων και τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το Mundobasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74.