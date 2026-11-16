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Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σερβία (16/11/26, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του μετά την ήττα με 7-0 από την Ολλανδία.

Ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Μανδά για τη θέση του τερματοφύλακα αντί του Τζολάκη, τον Κουλιεράκη στα στόπερ στη θέση του Ρέτσου και τον Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Παυλίδη. Στην ενδεκάδα επέστρεψε και ο Ζαφείρης μετά την τιμωρία που τον κράτησε εκτός από το διασυρμό.

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Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Σερβίας: Βάνια Μιλίνκοβιτς, Μπούκινατς, Εράικοβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μακσίμοβιτς, Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Γιόβιτς, Μίτροβιτς.