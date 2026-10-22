Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δικαστική έρευνα για καταγγελίες περί δωροδοκιών στη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ ξεκίνησε κατόπιν παρέμβασης του αθλητικού εισαγγελέα και βασίστηκε σε καταθέσεις οκτώ μαρτύρων.

Έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητές, αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση.

Οι αρχές ερευνούν την προέλευση μεγάλων χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν σε κατοικίες εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα διεξάγεται χωρίς την ανάγκη άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η νομική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν αποκλείεται η μελλοντική διεύρυνση του κατηγορητηρίου με επιπλέον αδικήματα, όπως αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών για τις απολογίες τους, με το τεκμήριο της αθωότητας να ισχύει για όλους τους κατηγορούμενους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ ενδέχεται να βρίσκεται μόλις στην αρχή της. Αυτό υποστηρίζει η δικηγόρος και δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα, η οποία αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία μέσα από το ειδησεογραφικό της blog «Δικογραφίες» και μίλησε στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ για το παρασκήνιο της δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η υπόθεση αφορά καταγγελίες για δωροδοκίες και δωροληψίες στον χώρο της διαιτησίας, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, να διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

Οκτώ μάρτυρες και μια έρευνα με απόλυτη μυστικότητα

Advertisement

Advertisement

Όπως εξήγησε η Μαίρη Μπενέα, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελίες που έφτασαν στη Δικαιοσύνη και προκάλεσαν την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου. Η έρευνα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα και βασίστηκε στις καταθέσεις οκτώ μαρτύρων. Δύο από αυτούς έχουν καθεστώς προστασίας μαρτύρων, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η ιδιότητά τους. «Την ακριβή συμμετοχή του καθενός δεν τη γνωρίζουμε ακόμη, γιατί δεν έχουμε δει τη δικογραφία», επισήμανε.

Οι έξι εμπλεκόμενοι και η διαδικασία των συλλήψεων

Η Μαίρη Μπενέα περιέγραψε ότι έξι πρόσωπα κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, χωρίς όρκο, αλλά κατά τις πληροφορίες της δεν ανταποκρίθηκαν. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ακολούθησε η άσκηση ποινικών διώξεων, η παραπομπή της υπόθεσης σε ανακριτή και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Μεταξύ των προσώπων που κατονόμασε περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, διαιτητές και πρόσωπο που συνδέεται με την Ομοσπονδία. Ανέφερε ακόμη ότι η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Τα χρηματικά ποσά και τα ερωτήματα

Ο Τέρενς Κουίκ αναφέρθηκε σε πληροφορίες για 102.000 ευρώ στην κατοικία του πρώην διαιτητή Κορομηλά και για ποσό άνω των 800.000 ευρώ στην κατοικία του διαιτητή Παπαπέτρου που αποσύρθηκε τον Ιούνιο. Η Μαίρη Μπενέα επισήμανε ότι πρέπει να εξεταστεί η προέλευση και η δικαιολόγηση των χρημάτων.

Χωρίς τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες της

Advertisement

Σύμφωνα με τη Μαίρη Μπενέα, η εισαγγελική έρευνα δεν χρειάστηκε να στηριχθεί σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου. «Ο εισαγγελέας βασίστηκε στο υλικό που έχει από τις καταθέσεις», ανέφερε. Απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί όταν οι συνήγοροι αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία.

Υπάρχουν εμπλεκόμενες ομάδες ή στοιχηματικά συμφέροντα;

Ο Τέρενς Κουίκ έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν η υπόθεση αφορά συγκεκριμένες ομάδες ή διασυνδέσεις με το στοίχημα. «Ακόμα δεν έχουμε δει τη δικογραφία για να δούμε τι ακριβώς αφορά. Δεν θέλω να πω πράγματα που δεν θα είναι ακριβώς έτσι», απάντησε. Αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη δημόσια συζήτηση για τη σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Προμηθέα Πατρών και ζητήματα ασυμβίβαστου.

Advertisement

«Δεν αποκλείεται να δούμε και κατηγορία για εγκληματική οργάνωση»

«Η υπόθεση βρίσκεται στην αρχή», ανέφερε η Μαίρη Μπενέα, εξηγώντας ότι η ανακριτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη πρόσθετων στοιχείων και ενδεχομένως νέων αδικημάτων. «Δεν αποκλείεται να δούμε και κατηγορία για εγκληματική οργάνωση», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της έρευνας και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Πρόκειται για ενδεχόμενο και όχι για ήδη απαγγελθείσα κατηγορία.

Οι απολογίες και η επόμενη ημέρα

Advertisement

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η εμφάνιση των εμπλεκομένων ενώπιον των δικαστικών αρχών και η προετοιμασία των απολογιών τους. Εκτίμησε ότι είναι πιθανό να ζητηθούν προθεσμίες από τους συνηγόρους. Τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να υποκαθιστούν τη Δικαιοσύνη.

Η διεθνής διάσταση και το πλήγμα στην εικόνα του ελληνικού μπάσκετ

Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Τέρενς Κουίκ αναφέρθηκε στον διεθνή αντίκτυπο της υπόθεσης και στην παρουσία Ελλήνων διαιτητών σε διεθνείς διοργανώσεις. Η Μαίρη Μπενέα συμφώνησε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί τι πραγματικά προκύπτει από τη δικογραφία και εάν η έρευνα θα επεκταθεί. Μέχρι τότε, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους εμπλεκομένους.

Advertisement

Advertisement