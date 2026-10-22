Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Ιπποκράτειο διακομίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθησε στη Βουλή, με συμπτώματα που προκάλεσαν μερική ανησυχία και χρειάστηκαν ιατρική αξιολόγηση.

Λίγο νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στη Βουλή, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μετέβη στο ιατρείο του Κοινοβουλίου. Εκεί, οι αρμόδιοι έκριναν απαραίτητη την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Κώτσηρας έγινε πατέρας ενός αγοριού μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

Advertisement

Advertisement