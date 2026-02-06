Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα (φακελάκι) ύψους 3.000 ευρώ.

Οι δικαστές αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την καταδίκη του γιατρού για την κατηγορία της δωροληψίας. Στον γιατρό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Αρνείται κάθε κατηγορία

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του σήμερα στο δικαστήριο ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας μάλιστα λόγο ακόμη και για εσκεμμένη παγίδευσή του λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό! «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα. Συγκινημένος έκανε δε, λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. «Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…», είπε με το δικαστήριο να του θέτει στη συνέχεια πλήθος ερωτήσεων.

Πρόεδρος: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Κατηγορούμενος: Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Πρόεδρος: Της είπατε πτάγματι (της καταγγέλλπυσας) ότι “συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία”;.

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι γι αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως…

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της “είπα κάνε ότι νομίζεις”. Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Εμείς οι καρδιοχειρούργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».

Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;

Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (…)

Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλα.

