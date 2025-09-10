Advertisement

Καταδικασμένος για «φακελάκι» σε πρώτο βαθμό με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή (εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό) είναι ήδη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρης Λυμπεριάδης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για δωροληψία.

Ο γιατρός, που έλαβε αναβολή η δίκη του για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχος και καταδικάστηκε, η Διοίκηση του Ιπποκρατείου νοσοκομείου έκρινε ότι μπορεί να τον χρίσει επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο διευθυντής της κλινικής, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία ότι ζήτησε “φακελάκι” προκειμένου να επιβλέπει και να φροντίζει χειρουργημένο ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζητούσε χρήματα έως και 5.000 ευρώ για την επίβλεψη χειρουργημένων ασθενών. Η καταγγελία έγινε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχαν σχετικές αναφορές στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λυμπεριάδης είχε χειρουργήσει τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο το 2019, όταν εκείνος υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Μιλώντας τότε στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει πως έκρινε άμεση τη μεταφορά του στο χειρουργείο, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση του ασθενή ήταν κρίσιμη.