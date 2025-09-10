Ούτε 24 ώρες δεν μεσολάβησαν από την αποκάλυψη της εξοργιστικής – εκτός κάθε έννοιας ιατρικής ηθικής και ανθρωπισμού – συμπεριφορά από διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο και μία δεύτερη καταγγελία ήρθε να προστεθεί δίπλα στην πρώτη.

5χίλιαρο συνολικά ζήτησε και πήγε να λάβει όταν τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω οι αστυνομικοί με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα – 3χίλιαρο κατήγγειλε (ertnews) δεύτερος ασθενής ότι του ζήτησε ο ίδιος «γιατρός».

Προσωπικά δεν εκπλήσσομαι. Θεωρώ δεδομένο ότι ένας διευθυντής κλινικής σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, στην καρδιά της Αθήνας, έχει μεγάλο περίσσευμα θράσους όταν το επιχειρεί – και μάλλον δεν θα το πράξει άπαξ.

Άραγε υπάρχουν και άλλα θύματα της ίδιας εκβιαστικής πρακτικής; Από πόσους και για πόσα χρόνια μπορεί να ζητούσε φακελάκι;

Δεν θα το μάθουμε, αν δεν αποκαλυφθούν το πρόσωπο και τα στοιχεία του. Τότε, όταν τον δούνε και τον θυμηθούνε, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν περισσότεροι.

Τι προβλέπει ο ελληνικός νόμος για την δημοσιοποίηση στοιχείων σε άλλες περιπτώσεις; Βρήκα το Gemini της Google πολύ σωστά ενημερωμένο και το αντιγράφο, επωφελούμενος από την «πολυτέλεια» της Τεχνητής Νοημοσύνης: «Στην Ελλάδα, η δημοσιοποίηση στοιχείων ενός βιαστή επιτρέπεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής διάταξης. Η δημοσιοποίηση γίνεται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι απαραίτητο να είναι αιτιολογημένη η αναγκαιότητά της, καθώς και να μην είναι δυνατή η επιλογή λιγότερο επαχθών μέτρων για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου.»

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτή την παράγραφο και αναρωτιέμαι…

Σε τι διαφέρει ο βιαστής από τον εκβιαστή; Όχι και τόσο πολύ, όπως το βλέπω εγώ, ώστε τα στοιχεία του ενός να δημοσιοποιούνται και του άλλου να προστατεύονται, επιτρέποντάς του να επιστρέφει αλώβητος και, συχνότατα, αμετανόητος στον επαγγελματικό του χώρο, όπου ορισμένοι διαπιστωμένα επαναλαμβάνουν με απύθμενο θράσος τα ίδια και τα ίδια.

Το «φακελάκι» δεν σηκώνει επιείκειες. Εκτός αν θέλουμε να το ανεχόμαστε επ’ αόριστον.

ΥΓ: Τα στοιχεία του δράστη – διευθυντή καρδιολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, έχει ζητήσει ήδη και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μέχρι στιγμής, δεν τα έχει λάβει, όπως αντιλαμβάνομαι. Ούτε καν για να του επιβληθεί άμεσα πειθαρχική ποινή. Στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις αυτό κατέστη δυνατό και σε άλλες όχι.