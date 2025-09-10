Μετά τη σύλληψη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για χρηματισμό, έρχονται στο φως και άλλες καταγγελίες από ασθενείς και συγγενείς, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι ο ίδιος γιατρός ασκούσε πιέσεις και εκβιασμούς, ζητώντας χρήματα για να πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις ή για να συνεχίσει την μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Μιλώντας αποκλειστικά στο ERTnews, συγγενής ασθενούς κατήγγειλε ότι ο γιατρός ζήτησε 3.000 ευρώ προκειμένου να χειρουργήσει την πεθερά της. Όπως περιέγραψε, της είπε χαρακτηριστικά:

«Αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα, δεν τη βάζω στο χειρουργείο».

Η ίδια εξηγεί ότι ο γιατρός χρησιμοποίησε έμμεσες εκφράσεις, υπονοώντας πως τα χρήματα δεν θα ήταν μόνο για τον ίδιο, αλλά και για «τα παιδιά», δηλαδή για βοηθούς ή συνεργάτες του, οι οποίοι –όπως υποστήριξε– θα έπαιρναν μερίδιο.

Παραπεμφθηκε στον εισαγγελέα

Την κατηγορία της δωροληψίας απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς για «φακελάκι».

Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη με προσγειωμένα χρήματα, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί.



Η σύλληψη και η παγίδα με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η σύζυγος ενός άλλου ασθενούς, περίπου 60 ετών, βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί στις αρχές. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για το ραντεβού της με τον γιατρό και ακολούθησε επιχείρηση παγίδευσής του.

Η γυναίκα του παρέδωσε φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει οι αστυνομικοί. Μόλις ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, οι αστυνομικοί επενέβησαν και πέρασαν χειροπέδες στον γιατρό, συλλαμβάνοντάς τον επ’ αυτοφώρω.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο η επιχείρηση ήταν οργανωμένη σε τέτοιο βαθμό που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο γιατρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα στην οικία του στα Βόρεια Προάστια, ενώ εξετάζονται και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη θέσει τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων.



Εκβιασμοί με «ταρίφες» και μετεγχειρητική εξάρτηση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η «ταρίφα» που ζητούσε ο γιατρός ξεκινούσε από τα 8.000 ευρώ, αλλά μπορούσε να «πέσει» στα 3.000, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ασθενούς ή τον «σύνδεσμο» που είχε μεσολαβήσει για να φτάσει σε αυτόν.

Ασθενείς αναφέρουν ότι ζητούσε προκαταβολή του ποσού πριν από το χειρουργείο, ενώ για τη συνέχιση της φροντίδας μετά την επέμβαση απαιτούσε επιπλέον χρήματα. Ουσιαστικά, πολλοί περιγράφουν ένα σύστημα πιέσεων και εκβιασμών, με τους ίδιους να βρίσκονται σε αδύναμη θέση και να υποχρεώνονται να πληρώσουν για την υγεία τους – ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή.

Μια από τις πιο σοκαριστικές καταγγελίες αφορά περίπτωση όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία της νύφης μιας ασθενούς, ο γιατρός απαιτούσε τα 3.000 ευρώ ενώ η ασθενής ήδη βρισκόταν στο χειρουργικό τραπέζι. «Μου είπε: ή μου τα δίνεις τώρα ή δεν τη χειρουργώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια ακραία μορφή εκβιασμού εν μέσω ιατρικής ανάγκης.



Ένα σύστημα με “πελάτες” τους ασθενείς

Η εικόνα που σκιαγραφείται από τις έως τώρα καταγγελίες είναι αυτή ενός γιατρού που είχε στήσει μια ολόκληρη φάμπρικα εκμετάλλευσης ασθενών, είτε επρόκειτο να χειρουργηθούν είτε ήδη βρίσκονταν σε μετεγχειρητικό στάδιο. Με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, αναμένονται εξελίξεις που ίσως οδηγήσουν και σε περαιτέρω αποκαλύψεις.

