Στο Αυτόφωρο οδηγείται σήμερα (12/9) ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, Δημήτρης Λυμπεριάδης, κατηγορούμενος για δωροληψία («φακελάκι) μετά τη σύλληψή του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία συζύγου ασθενούς, η οποία υποστήριξε ότι ο γιατρός της ζήτησε χρήματα για να επιβλέψει την πορεία του άνδρα της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός αρχικά αναφέρθηκε σε ποσά της τάξης των 5.000 ευρώ, ενώ στη δική της περίπτωση κατέληξε να ζητήσει 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε πριν συλληφθεί.

Η μαρτυρία της γυναίκας προκάλεσε αίσθηση, καθώς περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που ένιωσε, εκφράζοντας τον φόβο ότι η υγεία του συζύγου της θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν δεν ικανοποιούσε το αίτημα του γιατρού.

Μετά τη σύλληψη, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να απευθύνθηκαν και άλλα άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι είχαν αντίστοιχες εμπειρίες στο παρελθόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού απασχολεί τη Δικαιοσύνη, καθώς είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση, με την εκδίκαση της έφεσης να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Πηγή: Dikastiko