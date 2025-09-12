Η σύζυγος ενός ασθενούς στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, περιγράφει συγκλονισμένη τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο καρδιοχειρουργός του νοσοκομείου, ο οποίος της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Γιατί; Δεν έχω δωρεάν περίθαλψη; Δεν έχω πληρώσει 40 χρόνια για όλα αυτά;», δηλώνει γεμάτη πόνο η σύζυγος του ασθενούς. «Με γονάτισε. Αγχώθηκα και οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα.

Μετά ντράπηκα, διότι δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα. Σκεφτόμουν “μα καλά, που βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό σε δημόσιο;”. Όταν μπήκα μέσα την Δευτέρα (1/9) μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου, εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα. Με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγός σας”», περιγράφει.

«Πέμπτη απόγευμα βγαίνει από την εντατική. Με πήρε μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να περάσει έξω. Εκεί, μου λέει “κοίτα να δεις Σοφία. Εγώ παίρνω 5.000. Επειδή είσαι εσύ όμως τρία χιλιάρικα”».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιατρός αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν ζήτησε το εν λόγω χρηματικό ποσό. Αντίθετα, σύμφωνα με τον εμπλεκόμενο γιατρό και διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, η ίδια η γυναίκα του έδωσε τα χρήματα, καθώς έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη και το έκανε σαν δώρο. Σε βάρος του γιατρού έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροληψία