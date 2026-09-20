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Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Kατά την έξοδό του από το σχολείο, ο μαθητής Γ’ Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες κατέρρευσε.

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Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Στον μαθητή έγινε απινίδωση και αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, που συνεχίστηκε εντός του ασθενοφόρου που τον παρέλαβε. Στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο νοσηλευόταν σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα.